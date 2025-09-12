হাতে ২০ হলের ভোট গণনা শেষে পদ্ধতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গণনা পদ্ধতি বিষয়ে অর্থাৎ ওএমআরে গণনা হবে কি না—এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে জরুরি বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন। হাতে ২০টি হলের ভোট গণনা শেষে এ সিদ্ধান্ত নিল কমিশন।
আজ শুক্রবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনের সদস্য ও কতিপয় প্রার্থীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতেই এ বৈঠক বলে জানা যায়।
বিশ্বকবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের পোলিং কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল বলেন, ‘আমাদের ২০টি হলের ভোট গণনা শেষ হয়েছে এবং একটি হলের ভোট গণনা এখনো চলমান রয়েছে। এর মধ্যে নির্বাচন কমিশন একটি জরুরি সভা করছে। এ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত আসতে পারে যে কীভাবে ভোট গণনা চলবে। সে ক্ষেত্রে হাতে গণনা করার পদ্ধতিও বহাল থাকতে পারে বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনার সিদ্ধান্তও হতে পারে।’
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের বাকি ভোট হাতেই গণনা করা হবে। নির্বাচন কমিশনের বরাত দিয়ে জাকসু সভাপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন...৬ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী মাজহারুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেছেন, ‘ভোট গ্রহণ শেষ হলেও এখনো ফল ঘোষণা করা হয়নি। এতে আমরা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছি।৪৪ মিনিট আগে
ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি ও ভিডিওর গোপনীয়তা রক্ষায় সুরক্ষা নীতি প্রণয়নসহ সাত দফা দাবি জানিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের নারী প্রার্থীরা। আজ শুক্রবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এসব দাবি জানান।১ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ গতকাল বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা পেরোলেও নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়নি। এই অবস্থায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে