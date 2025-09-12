Ajker Patrika
হাতে ২০ হলের ভোট গণনা শেষে পদ্ধতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ০১
ছবি: আমিরুল ইসলাম ফরহাদ
ছবি: আমিরুল ইসলাম ফরহাদ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গণনা পদ্ধতি বিষয়ে অর্থাৎ ওএমআরে গণনা হবে কি না—এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে জরুরি বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন। হাতে ২০টি হলের ভোট গণনা শেষে এ সিদ্ধান্ত নিল কমিশন।

আজ শুক্রবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনের সদস্য ও কতিপয় প্রার্থীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতেই এ বৈঠক বলে জানা যায়।

বিশ্বকবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের পোলিং কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল বলেন, ‘আমাদের ২০টি হলের ভোট গণনা শেষ হয়েছে এবং একটি হলের ভোট গণনা এখনো চলমান রয়েছে। এর মধ্যে নির্বাচন কমিশন একটি জরুরি সভা করছে। এ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত আসতে পারে যে কীভাবে ভোট গণনা চলবে। সে ক্ষেত্রে হাতে গণনা করার পদ্ধতিও বহাল থাকতে পারে বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনার সিদ্ধান্তও হতে পারে।’

শিক্ষার্থীনির্বাচনভোটজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাজাকসু নির্বাচন ২০২৫
