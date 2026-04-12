ঢাবিতে জাতীয় জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজের (আইডিএমভিএস) উদ্যোগে প্রথম জাতীয় জলবায়ু এবং দুর্যোগ সহনশীলতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি, বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং চরম আবহাওয়ার প্রভাব নিয়েও বক্তব্য দেন বক্তারা।
সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক ও পেশাজীবীদের নিয়ে একটি প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। বক্তারা বলেন, এই উদ্যোগ একাডেমিক গবেষণা এবং মাঠপর্যায়ের কাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে ভূমিকা রাখবে।
সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউক্যাসলের অধ্যাপক ড. ইফতেখার আহমেদ। তিনি বলেন, ‘সহনশীলতা শুধু দুর্যোগ থেকে বেঁচে থাকা নয়; বরং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকা এবং পুনরুদ্ধারের সক্ষমতা তৈরি করা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখন কৃষক ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলছে।’
সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং আইডিএমভিএসের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন সভাপতিত্ব করেন।
সম্মেলনে উপস্থাপিত সুপারিশগুলো ভবিষ্যতে জাতীয় পর্যায়ের জলবায়ু অভিযোজন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে বলে আয়োজকেরা আশা প্রকাশ করেন।
