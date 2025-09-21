কর্মবিরতির মধ্যেই গাছতলায় ক্লাস নিলেন রাবি শিক্ষক

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) পোষ্য কোটা পুনর্বহাল ও শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচারের দাবিতে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বরে গাছতলায় ক্লাস নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক মুর্শেদুল ইসলাম পিটার।
আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে অধ্যাপক মুর্শেদুলকে ক্লাস নিতে দেখা যায়। এ সময় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও নেন তিনি।
অধ্যাপক মুর্শেদুল ইসলাম বলেন, ‘শেখ হাসিনা বৈষম্য করার কারণে পালিয়েছেন। এই প্রশাসন এসেছে বৈষম্য দূর করার জন্য। তাহলে এখন বৈষম্য করবে কেন? পোষ্য কোটা কয়েকবার বাতিলের ঘোষণা হয়েছে, আবারও আন্দোলনের মাধ্যমে ফিরিয়ে এনেছে। শিক্ষক-কর্মকর্তারা চাচ্ছেন, তাঁদের সন্তানকে ভর্তি করতে আর প্রশাসন চাচ্ছে আন্দোলন হোক।’ তিনি বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, আমার ছাত্ররা শিক্ষকদের ওপর আঘাত করবে না। তাঁরা যে অভিযোগ এনেছেন, তা প্রমাণ করুক।’
