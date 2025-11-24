Ajker Patrika
রোবোটিকসের আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইউআইইউর ঝলক

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
ইউআইইউ মার্স রোভার টিম
ইউআইইউ মার্স রোভার টিম

২০২৫ সাল ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ) শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনন্য অর্জনের বছর। বছরের শুরু থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে একের পর এক বিজয় এনেছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা। রোবোটিকস, মহাকাশবিজ্ঞান কিংবা সাগারতলের প্রযুক্তি—প্রতিটি ক্ষেত্রে ইউআইইউর উদ্ভাবনী দলগুলো বিশ্বমঞ্চে নজরকাড়া সাফল্য দেখিয়েছে। চলুন জেনে নিই ইউআইইউর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন নিয়ে—

রোভার চ্যালেঞ্জে চতুর্থবার চ্যাম্পিয়ন

যুক্তরাষ্ট্রের ইউটা স্টেটে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি রোভার চ্যালেঞ্জ (ইউআরসি) ২০২৫-এ ইউআইইউ মার্স রোভার টিম টানা চতুর্থবারের মতো এশিয়ার শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। প্রতিযোগিতার ‘সায়েন্স মিশনে’ ১০০-তে ১০০ নম্বর তুলে প্রথমবারের মতো এশিয়ার হয়ে তারা ‘সেরা বিজ্ঞান দল’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

চূড়ান্ত পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ প্রায় ১৫টি দেশের ৩৮টি দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিশ্বে ষষ্ঠ অবস্থান অর্জন করে। টিমলিডার মো. মুশফিকুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশে এখনো রোবোটিকস চর্চার পরিপূর্ণ পরিবেশ নেই, তবু আমরা হাল ছাড়িনি। এই অর্জন আমাদের পরিশ্রম ও বিশ্বাসের ফসল।’

ক্যানস্যাট প্রতিযোগিতায় বিশ্বে সপ্তম, এশিয়ায় দ্বিতীয় এবং বাংলাদেশে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিত ক্যানস্যাট-২০২৫ প্রতিযোগিতায় ‘ইউআইইউ অ্যাসেন্ড’ দল বিশ্বে সপ্তম, এশিয়ায় দ্বিতীয় এবং বাংলাদেশে প্রথম স্থান অর্জন করে। এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল সোসাইটি। পৃষ্ঠপোষক ছিল নাসা, ইউএস নেভাল রিসার্চ ল্যাব, সিমেন্সসহ বড় বড় প্রতিষ্ঠান। টিমলিডার মো. আব্দুল্লাহ্ আল সাদ বলেন, ‘২০২৪ সালে বিশ্বে ১১তম হয়েছিলাম। এবার আরও এগিয়েছি। মহাকাশ গবেষণাকে আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।’

সমুদ্রের তলদেশেও সাফল্য

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের থান্ডার বে ন্যাশনাল মেরিন স্যাঙ্কচুয়ারিতে অনুষ্ঠিত মেট রোভ কম্পিটিশন ২০২৫-এ ইউআইইউ ‘মেরিনার’ দল পাইওনিয়ার ক্লাসে বিশ্বে পঞ্চম ও এশিয়ায় প্রথম স্থান অর্জন করে। পাশাপাশি তারা ‘সেরা টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন’ পুরস্কারও জিতেছে। প্রতিযোগিতায় দলগুলোকে আটটি মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা হয়। টিমলিডার আনিকা তাবাসসুম অর্চি বলেন, ‘বিশ্বসেরা টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন পুরস্কার পাওয়া আমাদের জন্য স্বপ্নপূরণের মতো। টানা পরিশ্রম, উদ্ভাবনী ভাবনা এবং রাতজাগা কষ্ট সার্থকতা পেয়েছে।’

বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পেছনে ফেলে ইউআইইউর এই সাফল্য প্রমাণ করে দেশের শিক্ষার্থীরাও প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের দৌড়ে কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই।

