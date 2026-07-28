ঢাবির সিন্ডিকেট সভা ঘেরাও কর্মসূচি ডাকসুর

গণ রুম প্রথা পুনরায় চালু করা ঠেকাতে এবং শিক্ষার্থীবান্ধব সিট নীতিমালা প্রণয়নের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সিন্ডিকেট সভা ঘেরাও করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নেতা-কর্মীদের একাংশ। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অবস্থান নিয়ে তাঁরা এই ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন।
কর্মসূচিতে তাঁরা প্রশাসনিক ভবনের গেট থেকে স্লোগান নিয়ে সিন্ডিকেট সভা কক্ষের পাশে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ সময় তারা ‘শিক্ষার্থীবান্ধব নীতিমালা, দিতে হবে–দিয়ে দাও’, ‘গণ রুমের ঠিকানা, এই ক্যাম্পাসে হবে না’, ‘আদু ভাইয়ের ঠিকানা, এই ক্যাম্পাসে হবে না’, ‘স্বচ্ছ নীতিমালা, দিতে হবে–দিয়ে দাও’, ‘গণ–রুমের পাঁয়তারা, রুখে দেবে ছাত্ররা’ ইত্যাদি স্লোগান দেয়।
এ ছাড়া এ সময় তারা ‘গণ রুমের পাঁয়তারা, রুখে দেবে ছাত্ররা’, ‘আবাসনে রিএড সমান গণ রুম’, ‘গণ রুমের ঠিকানা, ঢাবিতে হবে না’ ইত্যাদি লেখা প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করতে দেখা যায়।
এ সময় ডাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মোসাদ্দেক ইবনে আলী মোহাম্মদ বলেন, ‘আজকে সিন্ডিকেট সভা হতে যাচ্ছে এবং আমরা জানতে পেরেছি সভায় সিট নীতিমালা বাস্তবায়ন নিয়ে চক্রান্ত চলছে। গণ রুম, গেস্টরুম বাস্তবায়নের পাঁয়তারা করা হচ্ছে। এই পাঁয়তারা রুখে দিতেই আমরা সিন্ডিকেট মিটিং ঘেরাও কর্মসূচি দিয়েছি।’
উল্লেখ্য, আজ মঙ্গলবার বিকেলে সিনেট ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়।
‘আমার শহীদ সাজিদের একটি গেঞ্জি বুকে জড়িয়েই আমি আজও প্রতি রাতে ঘুমাই।’ ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে শহীদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী ইকরামুল হক সাজিদের মা এভাবেই সন্তানের স্মৃতিচারণ করছিলেন।৪ ঘণ্টা আগে
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬–২৭ শিক্ষাবর্ষের এক বছর মেয়াদি (দুই সেমিস্টার) স্কিল-বেজড পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (পিজিডি) প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ প্রোগ্রামে মোট ১৫টি কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।৯ ঘণ্টা আগে
মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (এমআইইউ) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের ৬০তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার আশুলিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের অডিটরিয়ামে সিএসই ক্লাবের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।২১ ঘণ্টা আগে
তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্যদের দায়িত্ব দিয়েছে সরকার। আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে জারি করা আলাদা প্রজ্ঞাপনে নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্যদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।১ দিন আগে