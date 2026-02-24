Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

জাবিতে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি

জাবি প্রতিনিধি
আপডেট : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৩৬
জাবিতে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি
জাবিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) ‘প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার’ আড়ালে পুনরায় পোষ্য কোটা চালুর অভিযোগ উঠেছে। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বাতিলের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ভবনের সামনে এই কর্মসূচি শুরু হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা আগামীকাল ১১টার মধ্যে প্রশাসনের নেওয়া এই সিদ্ধান্ত স্থগিত না করা হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী রাব্বি বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রহসন করে প্রশাসনিক সুবিধার নামে পুনরায় পোষ্য কোটা পুনর্বহাল করেছে। প্রশাসন মূলত নতুন বোতলে পুরোনো মদ বিক্রির চেষ্টা করছে, যা আমরা আর মেনে নেব না। ২৪ এর গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ছলচাতুরী করে কোটা ব্যবস্থা পুনরায় বহাল রাখা যাবে, প্রশাসনের এমন ভাবনা সম্পূর্ণ ভুল।’

জাকসুর কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ আলী চিশতী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘জুলাই আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের অন্যতম দাবি ছিল বৈষম্যমূলক পোষ্য কোটা সম্পূর্ণ বাতিল করা। পূর্বে শিক্ষার্থীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে এই কোটার কবর রচনা করা হলেও, পরবর্তী সময় জাকসু বন্ধের হুমকি দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভয় দেখিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার নামে এটি পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

‘আগামীকাল বেলা ১১টার মধ্যে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের এই সিদ্ধান্ত স্থগিত করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার্থীরা কঠোর থেকে কঠোরতর কর্মসূচিতে যাবে। জাকসু থাকবে কী থাকবে না—এমন হুমকিতে শিক্ষার্থীরা আর ভয় পায় না। ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীরা দিন-রাত এখানে অবস্থান করবে।’

জাকসুর শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক আবু উবাইদা ওসামা বলেন, ‘আগামী ১ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার আওতায় ভর্তির আবেদন গ্রহণ চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন সচল কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, ২১টি হল সংসদ এবং বিভাগীয় সংসদ রয়েছে।

‘শিক্ষার্থীদের এমন গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের মতামত নেওয়া প্রয়োজন ছিল। আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে প্রয়োজনে গণভোটের আয়োজন করা হোক।’

বিষয়:

অভিযোগজাবিজেলার খবরকোটাজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

সম্পর্কিত

জাবিতে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি

জাবিতে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি

জবিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর্তি শুরু হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি

জবিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর্তি শুরু হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে মহান শহীদ দিবস পালিত

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে মহান শহীদ দিবস পালিত

‎জুনিয়র বৃত্তির ফল ‘চলতি সপ্তাহেই’

‎জুনিয়র বৃত্তির ফল ‘চলতি সপ্তাহেই’