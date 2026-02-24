Ajker Patrika
জবিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর্তি শুরু হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি

  জবি প্রতিনিধি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় ইউনিট এ, বি, সি, ডি ও ই-এর দ্বিতীয় মেধাতালিকায় বিষয় প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া আগামী ৩ মার্চ (মঙ্গলবার) পর্যন্ত।

‎আজ মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। ‎

‎বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিষয় প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টা থেকে ২ মার্চ রাত ১১টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইট থেকে ফি জমা দিতে পারবেন।

‎এছাড়া ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ডিন অফিসে সরাসরি উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। ‎

‎ভর্তি ফিস

‎বিজ্ঞান ও লাইফ সায়েন্স অনুষদ, ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন, সংগীত, নাট্যকলা ও চারুকলা বিভাগে ব্যবহারিক ফিসহ ১২ হাজার ৬৩০ টাকা। বিজনেস স্টাডিজ, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও আইন অনুষদে ১০ হজার ৬৩০ টাকা।

‎ডিন অফিসে জমা দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের যে কাগজপত্র সঙ্গে আনতে হবে

‎এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র; ভর্তি পরীক্ষার পর্যবেক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত অ্যাডমিট কার্ড; অনলাইন থেকে প্রিন্ট করা ভর্তি ফরম; ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি। ‎

‎উল্লেখ্য, দ্বিতীয় পর্যায়ের এই ভর্তি কার্যক্রম শেষে আগামী ৪ মার্চ তৃতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে।

বিষয়:

স্নাতকজবিভর্তি পরীক্ষাজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা
