বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস’ পালন

বিজ্ঞপ্তি
দেশের বিশেষায়িত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস- ২০২৫’ পালন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে গত ৫ আগস্ট ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাস অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর রিয়ার অ্যাডমিরাল ড. খন্দকার আক্তার হোসেন এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, পিএইচডি।
এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখযোদ্ধা আহত শিক্ষার্থী ও অন্যান্য শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মরণে নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ডকুমেন্টারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটোগ্রাফি ক্লাব কর্তৃক চিত্র প্রদর্শনী, ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।
এরপর অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সরাসরি অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখসারির যোদ্ধা আহত শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং ফটোগ্রাফি ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত ফটো ও আর্ট কনটেস্ট প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত শিক্ষার্থীসহ সকলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি উদাহরণস্বরূপ রাশিয়া, চীন, ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ ও গণ-অভ্যুত্থান এবং বাংলাদেশের ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও সবশেষে ২০২৪ এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করেন।
তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দেশে-বিদেশে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট একজন দক্ষ পেশাজীবী হিসেবে নিজেকে তৈরি করা এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ইংরেজি, চায়নিজ, জার্মানিসহ বিভিন্ন ভাষা শেখা, ড্রাইভিং, সাঁতার প্রভৃতি কার্যক্রম শেখার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এ ছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই), স্মার্ট টেকনোলজি, ওয়েবপেজ ডিজাইন, চ্যাট জিপিটি, গ্রাফিকস ডিজাইন, রোবটিক্স, ড্রোন, মেরিটাইম সেক্টরে এ সকল প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে ওঠার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।
তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনার গুণগত মানোন্নয়ন, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং একাডেমিক অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আরবান জানান। একটি গ্রুপ ফটোগ্রাফির মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।
