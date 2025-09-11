জাকসুর ভোট গ্রহণের ৫ ঘণ্টা পর গণনা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোট গ্রহণের পাঁচ ঘণ্টা পর শুরু হয়েছে ভোট গণনা। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টায় নির্বাচন কমিশনের অফিসে গিয়েও ভোট গণনার তৎপরতা চোখে পড়েনি।
এর আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. খো. লুৎফুল এলাহী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত সময়ের মধ্য গণনা শুরু করার। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি গণনা শুরু করতে পারব।’
কত সময়ের মধ্যে নির্বাচনের ফলাফল পাওয়া যেতে পারে—এমন প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের এ সদস্য বলেন, ‘ভোট গণনার বিষয়টি আধা ঘণ্টার মধ্যে শুরু করব। যেহেতু পুরো প্রক্রিয়াটি ম্যানুয়াল করতে হবে, সেহেতু একটু দেরি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সকালও হতে পারে।’
ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর ‘প্রতিরোধ পর্ষদের’ ৯ জন পোলিং এজেন্ট একটি অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। এতে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ও ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে ওঠা অভিযোগগুলোর মধ্যে চারটি বিষয়ে দ্রুত সুরাহা করার দাবি জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
জাকসু নির্বাচন বর্জনের পর বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে ছাত্রদল। আজ বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৯টার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ মিছিল বের হয়।২ ঘণ্টা আগে
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়। ভোট দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় বিকেল ৫টার পরে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী ভোট দেন। কেন্দ্রটিতে সকাল ১০টা থেকেই ভোটারদের লাইন ছিল।৪ ঘণ্টা আগে
জাকসু নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলে পুনরায় নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন প্রগতিশীল সংগঠনের প্রার্থীরা। এ দাবিতে কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থীও একাত্মতা জানিয়েছেন।৪ ঘণ্টা আগে