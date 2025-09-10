Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচনে ২৮ পদে বিজয়ী যাঁরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ৫০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ১২টি সম্পাদকীয় পদের মধ্যে ৯টিতে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল। বাকি তিনটি পদে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্যানেলের প্রার্থীরা। ডাকসুর ২৮টি পদের মধ্যে সদস্যপদ রয়েছে ১৩টি। এই পদেও শিবিরের প্রার্থীরা একচেটিয়াভাবে জয়ী হয়েছেন।

সম্পাদকীয় পদে জয়ী যারা

ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল থেকে যেসব প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন, তাঁরা হলেন:

সহসভাপতি (ভিপি)—আবু সাদিক কায়েম

সাধারণ সম্পাদক (জিএস) —এস এম ফরহাদ

সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস)—মুহা মহিউদ্দীন খান

মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক—ফাতেমা তাসনিম জুমা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক—ইকবাল হায়দার

কমন রুম রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক—উম্মে ছালমা

আন্তর্জাতিক সম্পাদক—জসীমউদ্দিন খান

ক্রীড়া সম্পাদক—আরমান হোসেন

ছাত্র পরিবহন সম্পাদক—আসিফ আব্দুল্লাহ

ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক—মাজহারুল ইসলাম

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক—এম এম আল মিনহাজ

মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক—মো. জাকারিয়া

স্বতন্ত্র প্যানেলের প্রার্থীরা যেসব সম্পাদকীয় পদে জয়ী হয়েছেন:

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক—মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ

গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক—সানজিদা আহমেদ তন্বি

সমাজসেবা সম্পাদক—যুবাইর বিন নেছারী

সদস্য পদে বিজয়ীরা

ডাকসু নির্বাচনের ১৩টি সদস্য পদের মধ্যে ১১টিতেই জয়ী হয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থীরা। একটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং অন্যটিতে বাম সমর্থিত প্রার্থী জয়লাভ করেন।

ছাত্রশিবিরের প্যানেল থেকে জয়ী সদস্যরা হলেন:

সাবিকুন নাহার তামান্না (১০০৮৪)

সর্ব মিত্র চাকমা (৮৯৮৮)

আফসানা আক্তার (৫৭৪৭)

রায়হান উদ্দীন (৫০৮২)

তাজিনুর রহমান (৫৬৯০)

ইমরান হোসাইন (৬২৫৬)

মিফতাহুল হোসাইন আল-মারুফ (৫০১৫)

মো. রাইসুল ইসলাম (৪৫৩৫)

শাহীনুর রহমান (৪৩৯০)

আনাস ইবনে মুনির (৫০১৫)

মো. বেলাল হোসেন অপু (৪৮৬৫)

বামপন্থী প্যানেল থেকে বিজয়ী হয়েছেন:

হেমা চাকমা (৪৯০৮)— সাত বামপন্থী সংগঠনের প্যানেল প্রতিরোধ পর্ষদ

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়েছেন:

উম্মা উসওয়াতুন রাফিয়া (৪২০৯)

