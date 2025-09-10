এমন রেজাল্ট বানাইসে যে ছাড়তেও পারতেসে না, কৌন বানেগা এবারের ভিপি নুর: মেঘমল্লার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ডাকসু নির্বাচনের এমন রেজাল্ট বানানো হয়েছে যে ছাড়তেও পারছে না বলে অভিযোগ করেছেন ‘প্রতিরোধ পর্ষদের’ সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মেঘমল্লার বসু। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই অভিযোগ করেন।
ওই পোস্টে মেঘমল্লার বলেন, ‘এমন রেজাল্ট বানাইসে যে ছাড়তেও পারতেসে না। আহা রে। কৌন বানেগা এবারের ভিপি নুর!’
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত সহ-সাধারণ (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম আবিদ নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করেছেন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এমনটি জানান।১১ মিনিট আগে
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জিয়া হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে শিবিরের সাদিক কায়েম বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম পেয়েছেন ৮৪১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুল পেয়েছেন ১৮১ ভোট। উমামা পেয়েছেন ১৫৩, আব্দুল কাদের ৪৭ এবং জামাল ২২ ভোট।১৮ মিনিট আগে
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সুফিয়া কামাল হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) ও জেনারেল সেক্রেটারি (জিএস) পদে বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন শিবিরের সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদ।২৫ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর অংশ হিসেবে কার্জন হল কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে ভিপি পদে শিবিরের সাদিক কায়েম ও জিএস পদে এস এম ফরহাদ বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে ফলাফল: সাদিক কায়েম ৬৪৪ ভোট, আবিদুল ইসলাম খান ১৪১ ভোট, শামীম হোসেন ১১১ ভোট...৩২ মিনিট আগে