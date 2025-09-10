Ajker Patrika
এমন রেজাল্ট বানাইসে যে ছাড়তেও পারতেসে না, কৌন বানেগা এবারের ভিপি নুর: মেঘমল্লার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২: ১০
মেঘমল্লার বসু। ছবি: সংগৃহীত
মেঘমল্লার বসু। ছবি: সংগৃহীত

ডাকসু নির্বাচনের এমন রেজাল্ট বানানো হয়েছে যে ছাড়তেও পারছে না বলে অভিযোগ করেছেন ‘প্রতিরোধ পর্ষদের’ সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মেঘমল্লার বসু। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই অভিযোগ করেন।

ওই পোস্টে মেঘমল্লার বলেন, ‘এমন রেজাল্ট বানাইসে যে ছাড়তেও পারতেসে না। আহা রে। কৌন বানেগা এবারের ভিপি নুর!’

বিষয়:

ডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
