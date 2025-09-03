Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচনে বাধা নেই, হাইকোর্টের আদেশ স্থগিতই থাকছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ০৪
ফাইল ছবি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়া হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে দেওয়া চেম্বার আদালতের আদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। ফলে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা নেই। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর যথাসময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ আদেশে বলেছেন, ডাকসু নির্বাচন স্থগিতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষের আইনজীবী শিশির মনির জানিয়েছেন, জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের নির্বাচনে অংশ নিতে কোনো বাধা নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত করে হাইকোর্ট গত সোমবার আদেশ দিয়েছিলেন। সেদিনই চেম্বার আদালতে সেই আদেশ স্থগিত হয়। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) আপিল বিভাগে শুনানির দিন ধার্য করেন।

নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকার অভিযোগে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এস এম ফরহাদের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেছিলেন ডাকসু নির্বাচনে বামজোট মনোনীত প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক প্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলম।

বিচারপতি হাবিবুল গনি ও বিচারপতি শেখ তাহসিন আলীর বেঞ্চে গত সোমবার আবেদনটি নিয়ে শুনানি হয়। শুনানি শেষে আদালত নির্বাচন স্থগিত করেন। তবে এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সেই আদেশ চেম্বার আদালতে স্থগিত হয়।

হাইকোর্টডাকসু
