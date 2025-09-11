Ajker Patrika
৩৩ বছর পর আজ জাকসু নির্বাচনে ভোট: রক্তাক্ত ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
৩৩ বছর পর আজ জাকসু নির্বাচনে ভোট: রক্তাক্ত ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

দীর্ঘ ৩৩ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট আজ। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে এই ভোটগ্রহণ বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে। কয়েক প্রজন্ম পর ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ফিরে আসায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা কাজ করছে। বহু বছরের চেপে থাকা ক্ষোভ আর বঞ্চনার অবসানের প্রত্যাশা নিয়ে শিক্ষার্থীরা ভোটকেন্দ্রে নিজেদের রায় দেবেন আজ।

কড়া নিরাপত্তা ও ভোটের প্রস্তুতি

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন প্রবেশপথ ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এক হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রের ভেতরে আনসার সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন এবং প্রায় ৮০টি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, মোট ১১ হাজার ৭৪৩ জন ভোটারের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করছেন ২১ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং ৬৭ জন করে পোলিং ও সহকারী পোলিং কর্মকর্তা। কোনো ভোটারের ব্যালট পেপার নষ্ট হলে তা পরিবর্তন করে নতুন ব্যালট দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

একনজরে এবারের নির্বাচন

এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ১১ হাজার ৭৪৩ জন। কেন্দ্রীয় সংসদের ২৫টি পদের জন্য লড়ছেন ১৭৭ জন প্রার্থী। এর মধ্যে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ৯ জন এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। একইসঙ্গে ২১টি হল সংসদের ৩১৫টি পদের জন্য ৪৭৭ জন প্রার্থী হয়েছেন। তবে, ছাত্রীদের ১০টি হলে ১৫০টি পদের মধ্যে ৫৯টিতে কোনো প্রার্থী না থাকায় এবং ৬৭টি পদে একজন করে প্রার্থী থাকায় সেখানে মাত্র ২৪টি পদে ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

নির্বাচনে মোট সাতটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এর মধ্যে ছাত্রদলের প্যানেল, ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’, প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের 'সম্প্রীতির ঐক্য’ এবং ‘গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) সমর্থিত 'শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দিয়েছে। এ ছাড়া তিনটি আংশিক প্যানেল ও অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে লড়ছেন।

প্রার্থীদের ইশতেহার ও প্রত্যাশা

নির্বাচনী প্রচারে প্রার্থীরা শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রায় সব প্রার্থীই ক্যাম্পাসের দীর্ঘদিনের অভিশাপ—গণরুম ও গেস্টরুম সংস্কৃতি (হলের অতিথিকক্ষে আদবকায়দা শেখানোর নামে নির্যাতন) বিলোপ, আবাসন সংকট, পরিবহন সমস্যা, খাবারের মান উন্নয়ন এবং একটি শিক্ষার্থীবান্ধব নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছেন।

সংশপ্তক পর্ষদের জিএস প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম বলেন, "বিগত দিনে ছাত্রলীগের গণরুম, গেস্টরুমের ব্যাপারে আমরা প্রগতিশীল শিক্ষার্থীরাই সাধারণ শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বর ছিলাম। জাকসুর মাধ্যমে সেসব অপসংস্কৃতি পুরোপুরি বিলোপ করাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য থাকবে।"

ফিরে দেখা জাকসু: রক্তাক্ত ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

১৯৭১ সালে যাত্রা শুরুর পর ১৯৭২ সালে জাকসু প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ৫৩ বছরের যাত্রাপথে নির্বাচন হয়েছে মাত্র ৯ বার। প্রথম জিএস শাহ বোরহানউদ্দিন এবং ১৯৭৩ সালের জিএস মোজাম্মেল হক—দুজনই রাজনৈতিক কোন্দলে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। নানা বিতর্কের মধ্যেই ১৯৮০, ১৯৮১, এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে ১৯৮৯, ১৯৯০, ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সর্বশেষ ১৯৯২ সালের নির্বাচনে ছাত্রদল একচেটিয়া জয় পায়। কিন্তু ১৯৯৩ সালে সিন্ডিকেট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের ওপর জাকসুর ছাত্রদের একাংশের হামলার ঘটনায় তৎকালীন উপাচার্য জাকসু ভেঙে দেন। সেই থেকেই বন্ধ ছিল কার্যক্রম।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শঙ্কা

ধারণা করা হচ্ছে, এবারের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ, ছাত্রশিবির, ছাত্রদল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তবে নির্বাচন নিয়ে ছোটখাটো অভিযোগও উঠেছে। শিবির-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরিফ উল্লাহ অভিযোগ করেন, প্রশাসন ক্যাম্পাসে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি এবং প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট রাখার অনুরোধও রাখেনি।

সার্বিকভাবে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রার্থী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শুধু জাহাঙ্গীরনগর নয়, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলোর জন্যও একটি ইতিবাচক ধারা তৈরি হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিষয়:

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু নির্বাচন ২০২৫
