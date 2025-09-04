Ajker Patrika
সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়রানি বন্ধে পদক্ষেপ নিল ডাকসু নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবন। ফাইল ছবি
সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়রানি বন্ধের পদক্ষেপ নিয়েছে ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন কমিশন। আজ বুধবার রাতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশনের চিফ রিটানিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশন লক্ষ্য করেছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষের ব্যক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা, চরিত্রহনন এবং যৌন হয়রানিমূলক প্রচারণা ছড়াচ্ছে। এই ধরনের আচরণ নির্বাচন আচরণবিধির লঙ্ঘন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ডাকসু চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে একটি সেল গঠন করা হয়। উক্ত সেল থেকে এরইমধ্যে অভিযুক্ত পেজগুলোর অ্যাডমিনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং নির্বাচনকালীন সময়ে তাদের পেজ থেকে বিদ্বেষপূর্ণ, উস্কানিমূলক, চরিত্রহনন এবং যৌন হয়রানিমূলক কনটেন্ট প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং প্রক্টর অফিস থেকে বিটিআরসির চেয়ারম্যান বরাবর অভিযুক্ত সোশ্যাল মিডিয়া পেজগুলো বন্ধের জন্য চিঠি দেওয়া হয়। এই পদক্ষেপকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গত ০১ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ৩ সদস্যের একটি দল বিটিআরসির চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করেন। উক্ত সভায় সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রোপাগান্ডা, চরিত্রহনন এবং যৌন হ্যারানিমূলক প্রচারণাগুলো বন্ধের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং এ ধরণের প্রচারণা বন্ধের বিষয়ে সম্ভাব্য সকল ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে বিটিআরসির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করা হয়।

বিষয়:

নির্বাচনসোশ্যাল মিডিয়াহয়রানিডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
