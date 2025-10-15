Ajker Patrika
চাকসু: ইনসানিয়াত-সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট বর্জন

ওমর ফারুক, চবি থেকে
চাকসু নির্বাচনে ভোটারদের লাইন। ছবি: আজকের পত্রিকা
অনিয়মের অভিযোগ তুলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন বর্জন করেছেন ইনসানিয়াত বিপ্লব-সমর্থিত প্রার্থীরা। আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নির্বাচন বর্জনের এ ঘোষণা দেন তাঁরা। যদিও নির্বাচনে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হয়। এর পর থেকে ভোট গণনার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

এর আগে আজ সকাল সাড়ে ৯টা থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হয়।

জানা গেছে, বেলা ৩টা পর্যন্ত ৫৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। বেলা সাড়ে ৩টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন নির্বাচন কমিশনসচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী। তবে এখন পর্যন্ত কত শতাংশ ভোট পড়েছে, তা জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, ৩৫ বছর পর চাকসু নির্বাচনে এবার কেন্দ্রীয় সংসদের ২৬টি পদে ১৩টি প্যানেলের ৪১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। পাশাপাশি ১৪টি হল সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আরও ৪৮৬ জন প্রার্থী। মোট ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৫১৮ জন।

চট্টগ্রাম বিভাগচবিভোটজেলার খবরশিক্ষাচাকসু নির্বাচন ২০২৫
