Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ক্যাম্পাসে ভর্তি ও বৃত্তি মেলা

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ক্যাম্পাসে ভর্তি ও বৃত্তি মেলা

বিশ্বের শীর্ষ ১ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত মালয়েশিয়ার ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশ শাখা ঢাকায় আয়োজন করছে সপ্তাহব্যাপী ভর্তি ও বৃত্তি মেলা।

মেলা ২৫ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলবে। স্থান: ২৬ কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

ফেয়ার চলাকালে আগ্রহী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা পাবেন—

  • ভর্তিসংক্রান্ত সব তথ্য
  • ফ্যাকাল্টি ও বিষয় নির্বাচন পরিচিতি
  • স্কলারশিপ ও অন্যান্য সুবিধার তথ্য
  • ক্যাম্পাস পরিদর্শনের সুযোগ।

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা হলো বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত প্রথম এবং একমাত্র ক্রস-বর্ডার হায়ার এডুকেশন (সিবিএইচই) প্রতিষ্ঠান। এটি মালয়েশিয়ার মেইন ক্যাম্পাসের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এবং এখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে।

ইউসিএসআই-ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ-ক্যাম্পাস

এ মেলায় সেপ্টেম্বর ২০২৫ সেমিস্টারে ভর্তিসংক্রান্ত সব তথ্য পাওয়া যাবে। ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য শতভাগ বৃত্তির সুযোগও রয়েছে।

মালয়েশিয়ার ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি ২০২৫ সালের কিউএস বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে ২৬৯তম অবস্থান অর্জন করেছে। একটানা চার বছর এটি বিশ্বের শীর্ষ ১ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে। মালয়েশিয়ার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এটি প্রথম, এশিয়ায় ৪৫তম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নবম।

বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য:

ওয়েবসাইট:

ফেসবুক: UCSI University Bangladesh Branch Campus

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়মালয়েশিয়াক্যাম্পাসছাপা সংস্করণশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চোখের জলে বিদায় সাংবাদিক বিভুরঞ্জনকে

চোখের জলে বিদায় সাংবাদিক বিভুরঞ্জনকে

শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী পুলিশের এসআই জড়িত ফেনসিডিল পাচারে!

শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী পুলিশের এসআই জড়িত ফেনসিডিল পাচারে!

কোমর থেকে পিস্তল বের করে মহাখালীর ফার্মেসিতে চাঁদাবাজি করা সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

কোমর থেকে পিস্তল বের করে মহাখালীর ফার্মেসিতে চাঁদাবাজি করা সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

সম্পর্কিত

সামিউল আরেফিনের গোল্ড মেডেল জয়

সামিউল আরেফিনের গোল্ড মেডেল জয়

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ক্যাম্পাসে ভর্তি ও বৃত্তি মেলা

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ক্যাম্পাসে ভর্তি ও বৃত্তি মেলা

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত ৬০০ বৃত্তি

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত ৬০০ বৃত্তি

ডাকসু নির্বাচন: নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে ঢাবি প্রশাসন

ডাকসু নির্বাচন: নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে ঢাবি প্রশাসন