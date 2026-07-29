Ajker Patrika
En
শিক্ষা

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ অর্থায়নে বৃত্তির সুযোগ

শিক্ষা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ অর্থায়নে বৃত্তির সুযোগ
ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন অনেকের। তবে পড়াশোনার বিপুল খরচ সেই স্বপ্নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মেধা, নেতৃত্বের গুণ আর সমাজের জন্য কাজ করার মানসিকতা থাকলে সেই স্বপ্ন হতে পারে বাস্তব। এমন শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণ অর্থায়নের দারুণ সুযোগ নিয়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জেফারসন স্কলারশিপ ২০২৭। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরাও এই বৃত্তির জন্য মনোনয়ন পেতে পারেন। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

এটি চার বছর মেয়াদি স্নাতক পর্যায়ের পূর্ণ অর্থায়নের বৃত্তি। শুধু টিউশন ফি নয়; আবাসন, খাবার, বই, ব্যক্তিগত খরচসহ শিক্ষাজীবনের প্রয়োজনীয় প্রায় সব ব্যয় বহন করা হয় এই বৃত্তি থেকে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য চার বছরে সহায়তার পরিমাণ প্রায় ৪ লাখ ৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত হতে পারে।

তবে এই বৃত্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। শিক্ষার্থীরা সরাসরি আবেদন করতে পারবেন না। আবেদন করতে হলে অবশ্যই নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মনোনয়ন পেতে হবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ আগামী ১ ডিসেম্বর ২০২৬।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পাবলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন থমাস জেফারসন। বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক জেফারসন স্কলার্স ফাউন্ডেশন এই বৃত্তি পরিচালনা করে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয় একাডেমিক সাফল্য, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং সমাজে ইতিবাচক অবদানকে।

বৃত্তির সুযোগ-সুবিধা

  • সম্পূর্ণ টিউশন ফি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ফি।
  • ক্যাম্পাসে আবাসনের সুবিধা।
  • খাবার ও জীবনযাত্রার ব্যয়।
  • বই ও শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট উপকরণ।
  • ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় খরচ।
  • আন্তর্জাতিক ভ্রমণের সুযোগ।
  • স্নাতক পর্যায়ে গবেষণা সহায়তা।
  • নেতৃত্ব ও নাগরিকত্ববিষয়ক বিশেষ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ।
  • শক্তিশালী অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক ও ক্যারিয়ার সহায়তা।
  • সম্মেলন, ইন্টার্নশিপ ও পেশাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য আর্থিক সহায়তা।

যেসব কাগজপত্র লাগবে

  • পূরণ করা আবেদনপত্র।
  • একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট।
  • সনদপত্র।
  • জীবনবৃত্তান্ত (সিভি/রেজুমে)।
  • পার্সোনাল স্টেটমেন্ট।
  • অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সহায়ক নথি।

আবেদন করতে যা লাগবে

  • উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী হতে হবে।
  • একাডেমিক ফল ভালো হতে হবে।
  • নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
  • সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রমাণ থাকতে হবে।
  • নিজ প্রতিষ্ঠানের মনোনয়ন পেতে হবে; নিজ মনোনয়নের সুযোগ নেই।
  • আলাদাভাবে ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ায় স্নাতকে ভর্তির আবেদন করতে হবে।
  • স্কলারশিপের জন্য নির্দিষ্ট কোনো ন্যূনতম জিপিএ নেই।
  • এসএটি বা এসিটি পরীক্ষার ফল নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় বিবেচিত হয় না।
  • আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার ভর্তি-সংক্রান্ত শর্ত পূরণ করতে হবে। তবে এই বৃত্তির জন্য আলাদাভাবে আইইএলটিএস বাধ্যতামূলক নয়।

আবেদন করবেন যেভাবে

প্রথমে নিজ প্রতিষ্ঠানের কাউন্সেলর, অধ্যক্ষ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হতে হবে যে প্রতিষ্ঠানটি জেফারসন স্কলারশিপ কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে। সব আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় নথি ১ ডিসেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে জমা দিতে হবে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হলে আঞ্চলিক ও চূড়ান্ত সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে হবে। আবেদনের লিংক:  https://surl.li/dvivyj

আবেদনের শেষ সময়: ১ ডিসেম্বর ২০২৬

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীস্কলারশিপযুক্তরাষ্ট্রছাপা সংস্করণশিক্ষাউচ্চশিক্ষাবৃত্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত