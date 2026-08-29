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শিক্ষা

ইবির নতুন রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আতিকুর রহমান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি 
ইবির নতুন রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আতিকুর রহমান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আতিকুর রহমান। ছবি: প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) পদে নিয়োগ পেয়েছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আতিকুর রহমান। আজ শনিবার (২৯ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

অফিস আদেশে বলা হয়েছে, ‘রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল হকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ২৯ আগস্ট পূর্বাহ্ন থেকে রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আতিকুর রহমানকে রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।’

আদেশে আরও বলা হয়, অধ্যাপক ড. মো. আতিকুর রহমান বিধি মোতাবেক রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) পদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করায় অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল হককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বিষয়:

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ইবিশিক্ষা
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