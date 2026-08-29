সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমায় ভর্তি

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রোগ্রামে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক বছর মেয়াদি এ প্রোগ্রামে দুই সেমিস্টারে পাঠদান হবে। এ বছর আসন রয়েছে ৫০টি।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই/তিন বছর মেয়াদি স্নাতক (পাস) অথবা তিন/চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নম্বর বা সিজিপিএ-২ থাকলে আবেদন করা যাবে।
ভর্তির আবেদন দুই ধাপে সম্পন্ন করতে হবে। প্রথম ধাপে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। এ ধাপে আবেদনের শেষ সময় ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
এরপর মাইগভ প্ল্যাটফর্মে ‘সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের প্রাথমিক আবেদন (পিআইবি)’ সেবায় আবেদন করতে হবে। দ্বিতীয় ধাপে আবেদনের শেষ সময় ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দুই ধাপের আবেদনই সম্পন্ন করতে হবে।
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