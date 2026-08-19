ইউল্যাবে ‘আমেরিকান ফাউন্ডার্স মিউজিয়াম এক্সিবিশন’ অনুষ্ঠিত

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম বার্ষিকী (ফ্রিডম ২৫০) উদ্যাপন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশে (ইউল্যাব) ‘আমেরিকান ফাউন্ডার্স মিউজিয়াম এক্সিবিশন’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাসের ডি-বিল্ডিং লবিতে যৌথভাবে এই প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পাবলিক এনগেজমেন্ট বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর রিচার্ড ব্রুনার। বক্তব্যে তিনি প্রদর্শনীর নানা তাৎপর্য তুলে ধরেন। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত নানা বিষয়ে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভাববিনিময় ও মতবিনিময় করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইউল্যাবের উপাচার্য অধ্যাপক সামসাদ মর্তূজা, পিএইচডি। এ ধরনের গঠনমূলক উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীরভাবে জানার সুযোগ পাবেন।
উদ্বোধনী পর্বে ইউল্যাবের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, দপ্তর প্রধান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ঢাকা এবং ইএমকে সেন্টারের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।
ইউল্যাব, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ঢাকা এবং ইএমকে সেন্টারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এ প্রদর্শনীটি ১৭ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। নির্ধারিত সময়ে ইউল্যাবের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও যেকোনো দর্শনার্থী প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন।
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