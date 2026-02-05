Ajker Patrika
কেন শিখব বিতর্ক

বর্তমান সময়ে বিতর্ক শুধু মঞ্চে দাঁড়িয়ে তর্ক করার অনুশীলন নয়; এটি একজন মানুষের চিন্তাশক্তি, যুক্তিবোধ ও নেতৃত্বগুণ বিকাশের একটি কার্যকর মাধ্যম। শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে পেশাজীবী—সবার জীবনে বিতর্ক শেখার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বিতর্ক একজন মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আরও লিখেছেন বিতার্কিক ও হবার্ট অ্যান্ড উইলিয়াম স্মিথ কলেজের ডিনস স্কলার শ্রেয়া ঘোষ

শ্রেয়া ঘোষ
কেন শিখব বিতর্ক
শ্রেয়া ঘোষ

যুক্তিবোধ ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়ায়

বিতর্ক শেখার মাধ্যমে একজন মানুষ তথ্য বিশ্লেষণ করতে শেখে। কোন যুক্তি গ্রহণযোগ্য, কোনটি ভ্রান্ত—তা যাচাই করার অভ্যাস তৈরি হয়। এই দক্ষতা পড়াশোনা, গবেষণা এবং বাস্তব জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত সহায়ক।

আত্মবিশ্বাস বাড়ায়

বিতর্ক মঞ্চে কথা বলার অভ্যাস ভেতরের ভয় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। নিজের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশের সাহস তৈরি হয়। ধীরে ধীরে একজন শিক্ষার্থী জনসমক্ষে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, যা ভবিষ্যতে সাক্ষাৎকার, উপস্থাপনা কিংবা নেতৃত্বমূলক কাজে বিশেষভাবে কাজে আসে।

যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত করে

বিতর্কচর্চার মাধ্যমে ভাষার ব্যবহার আরও প্রাঞ্জল হয়। শব্দচয়ন, বাক্য গঠন ও ভাব প্রকাশে আসে সাবলীলতা। একজন বিতার্কিক শিখে যায় কীভাবে অল্প কথায় গভীর অর্থ প্রকাশ করা যায়; যা লেখালেখি ও পেশাগত যোগাযোগে বড় ভূমিকা রাখে।

সহনশীলতা ও ভিন্নমতের প্রতি সম্মান শেখায়

বিতর্ক মানেই শুধু নিজের মত প্রতিষ্ঠা করা নয়; বরং প্রতিপক্ষের যুক্তি মনোযোগ দিয়ে শোনা ও তা মূল্যায়ন করা। এতে ভিন্নমতকে সম্মান করার মানসিকতা তৈরি হয়। গণতান্ত্রিক সমাজে এই গুণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

নেতৃত্ব ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা গড়ে তোলে বিতর্ক একজন মানুষকে চাপের মধ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে শেখায়। কঠিন পরিস্থিতিতেও শান্ত থেকে যুক্তিসংগতভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা তৈরি হয়। ভবিষ্যতের নেতা, উদ্যোক্তা ও সমাজকর্মীদের জন্য এসব দক্ষতা অপরিহার্য।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়

বিতর্কের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা, নৈতিক প্রশ্ন ও মানবিক বিষয় নিয়ে ভাবার সুযোগ তৈরি হয়। এতে একজন মানুষ দায়িত্বশীল, সচেতন ও মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

ক্যারিয়ার ও উচ্চশিক্ষায় বাড়তি সুবিধা দেয়

অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে বিতর্কে দক্ষ শিক্ষার্থীদের বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্কলারশিপ, নেতৃত্বমূলক প্রোগ্রাম ও আন্তর্জাতিক সুযোগে বিতর্ক একটি উল্লেখযোগ্য প্লাস পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।

সবশেষে বলা যায়, বিতর্ক শেখা মানে শুধু প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া নয়। এটি একজন মানুষকে যুক্তিবাদী, আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন করে তোলে। ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং একটি সুস্থ, সহনশীল সমাজ গঠনের জন্য আমাদের সবারই বিতর্কচর্চার প্রতি আগ্রহী হওয়া প্রয়োজন।

