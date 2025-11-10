Ajker Patrika
শিক্ষা

চীনের তিয়ানজিন বিশ্ববিদ্যালয় সিএসসি বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

চীনে তিয়ানজিন বিশ্ববিদ্যালয় সিএসসি বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় দেশটির তিয়ানজিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করতে পারবেন। এই বৃত্তিটিতে অর্থায়ন করবে দেশটির সরকার। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।

তিয়ানজিন বিশ্ববিদ্যালয় চীনের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮৯৫ সালে পেইয়াং ইউনিভার্সিটি নামে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল চীনের প্রথম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়। এখনো বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গবেষণাক্ষেত্রে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। আধুনিক গবেষণাগার, উদ্ভাবনমুখী পাঠ্যক্রম এবং বিশ্বমানের শিক্ষকদের কারণে প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছেও ব্যাপক জনপ্রিয়।

সুযোগ-সুবিধা

তিয়ানজিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। বিশ্ববিদ্যালয়টির বৃত্তি কর্মসূচি উদ্ভাবন, আন্তসাংস্কৃতিক সহযোগিতা এবং একাডেমিক সাফল্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বৃত্তিটির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি সম্পূর্ণ মওকুফ করা হবে। ক্যাম্পাসে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। থাকছে মাসিক ভাতা ও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিমার ব্যবস্থা। এ ছাড়া স্নাতকোত্তরের জন্য থাকছে ৩ হাজার চায়নিজ ইউয়ান এবং পিএইচডির জন্য থাকছে সাড়ে ৩ হাজার ইউয়ান।

আবেদনের যোগ্যতা

প্রার্থীদের চীনা নাগরিকত্ব থাকা যাবে না। এ ছাড়া বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। স্নাতকের জন্য আবেদনকারীদের বয়সসীমা ৩৫ বছরের নিচে হতে হবে আর স্নাতকোত্তরের জন্য ৪০ বছরের নিচে হতে হবে। আইইএলটিএস স্কোর ৬ থাকতে হবে বা টোয়েফলে স্কোর ন্যূনতম ৮০ থাকতে হবে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ

তিয়ানজিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসসি স্কলারশিপের আওতায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আধুনিক ও চাহিদাসম্পন্ন বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। এগুলো হলো কম্পিউটার সায়েন্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা; ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি; পরিবেশবিজ্ঞান; স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনা; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; জীববিজ্ঞান ও বায়োটেকনোলজি; ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা; গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন।

প্রয়োজনীয় তথ্য

অনলাইন সিএসসি আবেদন ফরম, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির স্ক্যান কপি, পাসপোর্টের ফটোকপি, চায়নিজ বা ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার সনদ, শিক্ষা বা গবেষণার অভিজ্ঞতার জীবনবৃত্তান্ত, তিয়ানজিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারভাইজারের অ্যাকসেপটেনস লেটার, শিক্ষা বা গবেষণা পরিকল্পনা, দুটি সুপারিশপত্র, শারীরিক পরীক্ষার ফরমের ফটোকপি, অপরাধমুক্তির সনদ।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬।

