ইংরেজি পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার উপায়

আবিদ আনজুম ত্রিদিব
ইংরেজিতে বই পড়া আমাদের অনেকের কাছেই একটি কঠিন কাজ বলে মনে হয়। কিন্তু পড়াশোনা, ক্যারিয়ার কিংবা স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য যে বইগুলো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেগুলোর অধিকাংশই লেখা হয় ইংরেজিতে। ইংরেজি ভালোভাবে না জানার কারণে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে বা বুঝতে পারি না। তাই ইংরেজি বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিছু সহজ ধাপ অনুসরণ করলে আমরা এই অভ্যাসটা তৈরি করতে পারি।
পছন্দের বিষয় দিয়ে শুরু করা
পড়া শুরু করার আগে আমাদের জানা দরকার আমরা কেন পড়ছি। প্রথমেই জটিল কোনো বই হাতে নিলে তা শেষ করা কঠিন হয়ে যায়, যা অভ্যাস গড়ে তোলার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই শুরুতে নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে সহজ বই পড়া সবচেয়ে ভালো। এতে ইংরেজি পড়ার প্রতি আগ্রহও টিকে থাকবে, পাশাপাশি ধীরে ধীরে অভ্যাসও তৈরি হবে।
ছোট থেকে শুরু করা
প্রথম দিনেই পুরো বই শেষ করার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ এটি বাস্তবসম্মত নয়। বরং প্রতিদিন অল্প সময় বই পড়ার জন্য বরাদ্দ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে একটি কার্যকর কৌশল হলো ‘১-পেজ রুল’। নিয়মটি হলো প্রতিদিন অন্তত একটি পৃষ্ঠা পড়া, টানা ২১ দিন ধরে। এভাবে ধীরে ধীরে ইংরেজি পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা অনেক সহজ হয়ে যায়।
পড়ার সময় ডিকশনারি না দেখা
অনেকেই ইংরেজি পড়ার সময় অচেনা শব্দ দেখলেই বারবার ডিকশনারি দেখতে শুরু করেন। এতে পড়ার গতি নষ্ট হয় এবং মনোযোগও কমে যায়। এর পরিবর্তে অজানা শব্দগুলো দাগ দিয়ে রেখে পড়া চালিয়ে যাওয়া ভালো।
পড়া শেষ হওয়ার পর একসঙ্গে শব্দগুলোর অর্থ দেখে নেওয়া যেতে পারে। এতে পড়ার গতি বজায় থাকে এবং বুঝতেও সুবিধা হয়।
অগ্রগতি ট্র্যাক করা
যেকোনো অভ্যাস গড়ে তুলতে হলে নিজের অগ্রগতি বোঝা জরুরি। তাই প্রতি সপ্তাহের শেষে লক্ষ করা দরকার—আমাদের পড়ার গতি কতটা বেড়েছে, কত সময় ধরে পড়তে পারছি এবং আগের তুলনায় কতটা উন্নতি হচ্ছে। এভাবে নিয়মিত অগ্রগতি ট্র্যাক করলে ইংরেজি বই পড়ার প্রতি আগ্রহ ও বোঝার ক্ষমতা দুটোই বাড়বে।
