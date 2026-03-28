স্কুল-কলেজ খুলছে কাল

পবিত্র ঈদুল ফিতরের দীর্ঘ ছুটি শেষে আগামীকাল রোববার থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হবে।
গত ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কলেজগুলো পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বন্ধ আছে। আর গত ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে মাদ্রাসাগুলোতে নির্বাচন ও ঈদের ছুটি শুরু হয়ে চলে গত ২৬ মার্চ পর্যন্ত। এরপরের দুই দিন শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির পর আগামীকাল রোববার থেকে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পুনরায় ক্লাস শুরু হবে।
এ দিকে ‘শিখন ঘাটতি পূরণে’ ছুটি শেষে শ্রেণিকার্যক্রম শুরুর পরের ১০ শনিবার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। আসছে শনিবার থেকে অতিরিক্ত এই ক্লাস নেওয়ার প্রস্তুতি শিক্ষকেরা শুরু করেছেন বলেও জানান কেরানীগঞ্জের ২১ নম্বর চারিগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শাহিনুর আল আমিন।
প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাপঞ্জি ও ছুটির তালিকা অনুযায়ী গত ৮ মার্চ থেকে স্কুলগুলোর রমজান ও ঈদুল ফিতরের ছুটির কথা ছিল। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রোজা শুরুর আগের দিন রমজান মাসের প্রথম দিন থেকেই মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্কুলগুলো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
