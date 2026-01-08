Ajker Patrika
শিক্ষা

‎জুলাই আন্দোলনে গুম হওয়া নূর নবীই জকসুর মুক্তিযুদ্ধ সম্পাদক

জবি প্রতিনিধি‎
আপডেট : ০৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ০৫
নূর নবী। ছবি: সংগৃহীত
নূর নবী। ছবি: সংগৃহীত

‎জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় গ্রেপ্তার ও গুম হওয়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমন্বয়ক নূর নবী জকসুতে শিবির-সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রবিষয়ক সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন।

‎আজ ‎বৃহস্পতিবার প্রকাশিত জকসু নির্বাচনের ফলাফলের প্রজ্ঞাপন বিশ্লেষণে এই তথ্য জানা গেছে।

‎‎জকসু নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রবিষয়ক সম্পাদক পদে ৫ হাজার ৪০০ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন নূর নবী। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের অনিক কুমার দাস পেয়েছেন ৪ হাজার ৬৯৯ ভোট। তাঁদের মধ্যে ভোটের ব্যবধান ৭০১ ভোট।

‎‎জয়ের পর নূর নবী বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা আমার প্রতি যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছে, ইনশা আল্লাহ তার যথাযথ প্রতিদান আমি দেব। জুলাইয়ের চেতনা ধারণ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাক্‌স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চা প্রতিষ্ঠায় আমি নিরলসভাবে কাজ করে যাব। যেকোনো প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা আমাকে সব সময় তাদের পাশে পাবে।’

নূর নবীকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ১৯ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে ডিবি গ্রেপ্তার করে তিন দিন গুম করে রাখে। পরে ২২ জুলাই মামলা দায়ের করে কোর্টে হাজির করে। এরপর ওই বছর ৭ আগস্ট কারাগার থেকে মুক্তি পান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী।

‎‎প্রসঙ্গত, জকসুতে ২১ পদের মধ্যে ভিপি, জিএস, এজিএস পদসহ ১৬টি পদে জয়লাভ করেছে অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেল। এ ছাড়া ছাত্রদল-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেল চারটি ও স্বতন্ত্র একটি পদে জয় পেয়েছে।

বিষয়:

ছাত্রদলনির্বাচনভোটজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়মুক্তিযুদ্ধবিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর সাহায্যে অর্থভাগ্য খুলবে, তাই ভক্তি বাড়ান

সৌদি আরবকে ২ বিলিয়ন ডলারের জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান দিতে চায় পাকিস্তান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

অরাজক এলপিজির বাজার

অরাজক এলপিজির বাজার

সম্পর্কিত

জকসু নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হয়েছে: ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী

জকসু নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হয়েছে: ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী

জকসুতে হাদির ইনকিলাব মঞ্চের ২ প্রার্থীর জয়

জকসুতে হাদির ইনকিলাব মঞ্চের ২ প্রার্থীর জয়

‎জুলাই আন্দোলনে গুম হওয়া নূর নবীই জকসুর মুক্তিযুদ্ধ সম্পাদক

‎জুলাই আন্দোলনে গুম হওয়া নূর নবীই জকসুর মুক্তিযুদ্ধ সম্পাদক

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন