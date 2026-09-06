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শিক্ষা

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে নব নিয়োগপ্রাপ্ত সভাপতির শপথ গ্রহণ

বিজ্ঞপ্তি
আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ১৪
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে নব নিয়োগপ্রাপ্ত সভাপতির শপথ গ্রহণ
ছবি: সংগৃহীত

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ভূঁইয়াকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ায় আজ রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টায় প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে বিজ্ঞ সদস্যকে শপথবাক্য পাঠ করান।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য, কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগসরকারি কর্ম কমিশনকরপোরেটশিক্ষারাষ্ট্রপতি
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