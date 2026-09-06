বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে নব নিয়োগপ্রাপ্ত সভাপতির শপথ গ্রহণ

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ভূঁইয়াকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ায় আজ রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টায় প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে বিজ্ঞ সদস্যকে শপথবাক্য পাঠ করান।
শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য, কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
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