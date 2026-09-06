জার্মানিতে পটসডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি

জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বৃত্তির সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে পটসডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা উল্লেখযোগ্য। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এসব বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। জার্মানি স্কলারশিপ বা ডয়েচল্যান্ডস্টিপেন্ডিয়ামের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা মাসে ৩০০ ইউরো আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন।
জার্মানির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সরকারি গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় পটসডাম বিশ্ববিদ্যালয়। বার্লিনের কাছেই অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কম্পিউটার বিজ্ঞান, শিক্ষা, আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে বৃত্তির ধরন অনুযায়ী যোগ্যতা, আবেদনের সময়সীমা ও অন্যান্য শর্ত ভিন্ন হতে পারে। তাই আবেদন করার আগে সংশ্লিষ্ট বৃত্তির শর্তগুলো জেনে নিতে হবে।
পটসডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে জীববিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি, ব্যবসা, আইন, শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভাষা ও সাহিত্য, পরিবেশবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান এবং ডিজিটাল ও ডেটা-সংশ্লিষ্ট বিষয়।
প্রথমে পটসডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে পছন্দের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম নির্বাচন করতে হবে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তার সুযোগ খুঁজে দেখতে হবে। প্রয়োজনীয় একাডেমিক কাগজপত্র আপলোড করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে।
আবেদনের ওয়েবসাইট: surl.li/ewsfeg
আবেদনের শেষ সময়: ১ জুলাই ২০২৭।
আনিকা সুবাহ আহমেদ উপমা রাজধানী ঢাকার মেয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। এরপর হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব এডুকেশন থেকে অর্জন করেছেন দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন সহশিক্ষা ও সামাজিক কার্যক্রমে।৩২ মিনিট আগে
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