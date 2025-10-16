প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের অনশন কর্মসূচি স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আশ্বাসে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আমরণ অনশন কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিক্ষক নেতারা সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার এবং মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর এ ঘোষণা দেন।
বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজের সভাপতি মো. আনিসুর রহমান বলেন, ‘প্রেসক্লাবে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। এর মধ্যে আমরাও (প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকেরা) যদি অনশন কর্মসূচি শুরু করি, তাহলে বড় ঝামেলা সৃষ্টি হবে। সার্বিক বিবেচনায় ঐক্য পরিষদের নেতারা অনশন কর্মসূচি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।’
সহকারী শিক্ষক পদকে এন্ট্রি পদ ধরে একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, চাকরির ১০ বছর ও ১৬ বছরপূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড পাওয়ার জটিলতা নিরসন ও প্রধান শিক্ষকের শতভাগ পদে সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ দ্রুত পদোন্নতি দেওয়ার দাবিতে আগামীকাল শুক্রবার থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিল প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের সংগঠনগুলোর মোর্চা ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ’।
শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে সভা শেষে আজ সন্ধ্যায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান বলেন, ‘শিক্ষকেরা ১১তম গ্রেডে বেতনের দাবি করছেন। আমরা মনে করি, তাঁদের এ দাবি যৌক্তিক। উপদেষ্টা এ দাবির বিষয়ে পে কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের কাছে লিখিত আকারে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষকদের চাকরির ১০ বছর ও ১৬ বছরপূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসনের দাবি জানিয়েছেন।
‘আমরা এ বিষয়টি নিয়ে অর্থ উপদেষ্টা ও অর্থসচিবের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁরা এ বিষয়ে পে কমিশনের সুপারিশ পেলে তা সমাধান হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।’
দীর্ঘদিন ধরে মামলার কারণে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকেরা পদোন্নতি পাচ্ছেন না মন্তব্য করে মহাপরিচালক বলেন, ‘মামলাটি কিছুদিন আগে শুনানি হয়েছে, শুনানি সরকারের পক্ষে। শিক্ষকদের পদোন্নতির জটিলতা নিরসনে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের প্রস্তাব করেছি, যেখানে নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকার প্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষকদের একটি অংশকে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।’
তিন দফা দাবিতে গত ২৬ মে থেকে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি শুরু করেছিলেন শিক্ষকেরা। দাবি আদায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা ৫ থেকে ১৫ মে পর্যন্ত দিনে ১ ঘণ্টা, ১৬ থেকে ২০ মে পর্যন্ত ২ ঘণ্টা, ২১ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেন।
পরে গত ২৯ মে সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলে কর্মবিরতির কর্মসূচি ২৫ জুন পর্যন্ত স্থগিত করা হয়।
এরপর গত ৩০ আগস্ট দিনভর রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ করেন আন্দোলনকারীরা। সেদিন তাঁরা ঘোষণা দেন, দাবি পূরণ না হলে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে আমরণ অনশনে যাবেন।
তবে শারদীয় দুর্গাপূজার ছুটি এসে পড়ায় এই কর্মসূচি পিছিয়ে ১৭ অক্টোবর পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
