হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে

শিক্ষা ডেস্ক
ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: সংগৃহীত
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াই গ্র্যাজুয়েট বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বৃত্তিটির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বৃত্তিটি ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ মেয়াদের মধ্যে চলমান থাকবে।

ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত একটি সরকারি গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়, যার প্রধান ক্যাম্পাস ম্যানোয়া হনুলুলু শহরে অবস্থিত। ১৯০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চমানের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এখানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও গবেষণা পর্যায়ে শতাধিক ডিগ্রি প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে।

সুযোগ-সুবিধা

ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াই গ্র্যাজুয়েট বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। বৃত্তিটির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন মওকুফ করা হবে। বিনা মূল্যে আবাসনের সুবিধা দেওয়া হবে। খাবার, অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার মতো সমস্যা মেটানোর জন্য থাকছে মাসিক উপবৃত্তির সুবিধা। থাকছে রাউন্ড বিমান টিকিটের সুবিধা। এ ছাড়া বই ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ কেনার জন্য থাকছে ভাতার ব্যবস্থা।

যোগ্য দেশসমূহ

যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি পেতে হলে প্রার্থীদের উল্লিখিত দেশগুলোর নাগরিক হতে হবে। যেমন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, নাউরু, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, পালাউ, টোঙ্গা। দক্ষিণ এশিয়ার আফগানিস্তান, ভুটান, বাংলাদেশ, ইরান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।

আবেদনের যোগ্যতা

২০২৫ সালের ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াই গ্র্যাজুয়েট বৃত্তির জন্য আবেদন করতে প্রার্থীদের কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা পূরণ করতে হবে। প্রথমত, আবেদনকারীকে উল্লিখিত দেশগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি দেশের নাগরিক হতে হবে। আবেদনকারীর অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে স্নাতকোত্তর বা পিএইচডি ডিগ্রির জন্য ভর্তির অফার থাকতে হবে।

আবেদনকারীর ন্যূনতম একটি স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। একাডেমিক রেকর্ড হতে হবে চমৎকার। পাশাপাশি, আবেদন করার সময় ন্যূনতম দুই বছরের পূর্ণকালীন পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীর ইংরেজি ভাষায় ভালো মৌখিক ও লিখিত দক্ষতা থাকা আবশ্যক। বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৩৫ বছর। তবে সিনিয়র কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপক পর্যায়ের উপযুক্ত প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ

মহাসাগর এবং সম্পদ প্রকৌশল, ব্যবসায় প্রশাসন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা, সমুদ্রবিদ্যা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ অধ্যয়ন, অর্থনীতি, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, জনপ্রশাসন, ক্রান্তীয় উদ্ভিদ ও মৃত্তিকাবিজ্ঞান ও আইন।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়

আগামী ১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

