রমজানে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত চেম্বার আদালতে স্থগিত

রমজান উপলক্ষে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করা হয়েছে।
রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব নিয়মিত লিভ টু আপিল পর্যন্ত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন।
এর আগে গতকাল রোববার বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের বেঞ্চ ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখতে রুলসহ আদেশ দেন। পরে ওই আদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ।
এর আগে, গত ৫ জানুয়ারি সরকারকে আইনি নোটিশ দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. ইলিয়াছ আলী মণ্ডল। তবে নোটিশে কাজ না হওয়ায় গত ২০ জানুয়ারি রিট করেন তিনি।
আইনি নোটিশে বলা হয়, বাংলাদেশের অধিকাংশ নাগরিক মুসলমান। স্বাধীনতার পর থেকেই রমজান মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিশু-কিশোরেরা স্কুলে যাতায়াত করে, ক্লাস করে ক্লান্ত হয়ে রোজা রাখতে কষ্টের সম্মুখীন হয়। এতে রোজা রাখার অভ্যাস হতে দূরে থাকার সম্ভাবনা দেখা দেয়; যা ধর্মীয় আচার-চর্চার অন্তরায়। এ ছাড়া রমজানে স্কুল চালু রাখলে শহরগুলোতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়।
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হয়েছেন শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ড. এ এস এম এ আবদুল হাছিব। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ চার দশকের শিক্ষকতা, গবেষণা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ড. হাছিব বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ন্যানো ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সিরামিক...৪ ঘণ্টা আগে
২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছভুক্ত (জিএসটি) ২০টি সাধারণ ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
ইউরোপের দেশ লুক্সেমবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে দেশটির স্বনামধন্য ‘ইউনিভার্সিটি অব লুক্সেমবার্গ’-এ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ার জন্য সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।১১ ঘণ্টা আগে