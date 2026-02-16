Ajker Patrika
শিক্ষা

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির নতুন উপাচার্য ড. শরীফ নাফে আস্-সাবের

বিজ্ঞপ্তি
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির নতুন উপাচার্য ড. শরীফ নাফে আস্-সাবের
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির নতুন উপাচার্য ড. শরীফ নাফে আস্-সাবের। ছবি: জনসংযোগ কার্যালয়

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের নতুন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ, কৌশলবিদ ও সুশাসন বিশেষজ্ঞ ড. শরীফ নাফে আস্-সাবের। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (চ্যান্সেলর) প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট-২০১০ এর ৩১ (১) ধারা অনুযায়ী আগামী চার বছরের জন্য তাঁকে এই পদে নিয়োগ দিয়েছেন। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সকল অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় প্রধানদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান প্রদীপ্ত মোবারক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ফারাহনাজ ফিরোজ কর্তৃক প্রস্তাবিত অধ্যাপকদের মধ্য থেকে ড. শরীফ নাফে আস্-সাবেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের আদেশ দেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী চার বছর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একজন একাডেমিক নেতা হিসেবে পরিচিত ড. আস্-সাবেরের কর্মজীবন তিন দশকেরও অধিক সময়জুড়ে বিস্তৃত।

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে যোগদানের আগে ড. শরীফ নাফে আস্-সাবের ওমানের সুলতান কাবুস বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুষদের ব্যবস্থাপনা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি ২০২৩ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের প্রিন্সিপলস অব ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন (মধ্যপ্রাচ্য অধ্যায়)-এর ভাইস চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে তিনি অস্ট্রেলিয়ার আরএমআইটি (RMIT) বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক, ডেপুটি হেড, অ্যাসোসিয়েট ডিন, ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধানসহ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেখানে তিনি টেকসই উন্নয়নভিত্তিক মাস্টার অব ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং জ্যাঁ মনেঁ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস নেটওয়ার্কের ক্লাস্টার লিডার হিসেবে কাজ করেন।

শিক্ষাজীবনে ড. শরীফ নাফে আস্-সাবের তাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি, মনাশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ আগ্রহের বিষয় হলো সুশাসন, জননীতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায় কৌশল। তিনি অস্ট্রেলিয়ান রিসার্চ কাউন্সিলসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণামূলক অনুদান লাভ করেছেন এবং একাধিক পিএইচডি গবেষকের তত্ত্বাবধান করেছেন।

এ ছাড়া একাডেমিক ক্ষেত্রের বাইরে তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে স্থানীয় সরকার প্রধানসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষা, গবেষণা ও জনসম্পৃক্ততায় তাঁর বিশেষ অবদান আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপিএইচডিশিক্ষাউপাচার্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

রাষ্ট্রপতি পদে সাহাবুদ্দিনের উত্তরসূরির খোঁজে বিএনপি

কে হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

সম্পর্কিত

ব্যাংককে এআইএফওডি উইন্টার সামিটে এআইইউবির অংশগ্রহণ

ব্যাংককে এআইএফওডি উইন্টার সামিটে এআইইউবির অংশগ্রহণ

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির নতুন উপাচার্য ড. শরীফ নাফে আস্-সাবের

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির নতুন উপাচার্য ড. শরীফ নাফে আস্-সাবের

রমজানে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত চেম্বার আদালতে স্থগিত

রমজানে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত চেম্বার আদালতে স্থগিত

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও