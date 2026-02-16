গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছভুক্ত (জিএসটি) ২০টি সাধারণ ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত ১১:৫৯ মিনিট পর্যন্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা যাবে।
শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) গুচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়ার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। এদিন দুপুর ১২টা থেকে এই প্রবেশপত্র ডাউনলোড প্রক্রিয়া শুরু হয়।
এর আগে, গতবছরের ৭ ডিসেম্বর গুচ্ছের ভর্তিবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ৩ দফায় মেয়াদ বাড়িয়ে গত ১৬ জানুয়ারি ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হয়।
আগামী ২৭ মার্চ ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ৩ এপ্রিল ‘বি’ ইউনিট এবং ১০ এপ্রিল ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এবার ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর ৩০। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য সেকেন্ড টাইম আবেদনের সুযোগ রাখা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
