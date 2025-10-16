Ajker Patrika
রাজশাহীতে পাসের হার ৫৯ দশমিক ৪০ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী কলেজে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উল্লাস। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ৫৯ দশমিক ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছেন। আর জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১০ হাজার ১৩৭ জন। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দপ্তরে এক ব্রিফিংয়ে চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ ন ম মোফাখখারুল ইসলাম এই তথ্য জানান।

বোর্ড চেয়ারম্যান বলেন, গত বছর বোর্ডে পাসের হার ছিল ৮১ দশমিক ২৪ শতাংশ। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ২৪ হাজার ৯০২ জন। অর্থাৎ এ বছর জিপিএ-৫ কমেছে ১৪ হাজার ৭৬৫টি।

বোর্ড চেয়ারম্যান আরও বলেন, এ বছর জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মধ্যে ৫ হাজার ৬৮২ ছাত্রী ও ৪ হাজার ৪৫৫ জন ছাত্র। আর ছাত্র পাসের হার ৫০ দশমিক ৬৯ শতাংশ ও ছাত্রী পাসের হার ৬৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ। অর্থাৎ জিপিএ-৫ প্রাপ্তি ও পাসের হারে এ বছরও এগিয়ে রয়েছেন ছাত্রীরা।

বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘আমার কাছে বিগত ৫-৭ বছরের ফলাফল আছে। এবারের ফল সর্বনিম্ন। আরও বেশি সময়ের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন ফল হতে পারে। এর প্রধান কারণ এখনকার শিক্ষার্থীরা বইমুখী না। বিশেষ করে ছেলেদের অবস্থা খুব খারাপ। মানবিক বিভাগে তাদের পাসের হার মাত্র ৪১ শতাংশ। ছেলে-মেয়ে উভয়েই বইমুখী হলে এত খারাপ রেজাল্ট হতো না।’

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বিভাগের আট জেলায় ১ লাখ ৩৪ হাজার ১৪৩ শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ৭৭ হাজার ৭৪২ জন শিক্ষার্থী পাস করেছেন। এবার শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ১৮টি কলেজের শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছেন। আর ৩৫টি কলেজের শতভাগ শিক্ষার্থী ফেল করেছেন। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে মোট ৭৫০টি কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য ২০৭টি পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল বলেও জানান বোর্ড চেয়ারম্যান।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাএইচএসসিপরীক্ষারাজশাহী বিভাগরাজশাহী
