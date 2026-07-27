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শিক্ষা

ফ্রান্সে এসওএইচও ইরাসমাস+ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এআইইউবি প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফ্রান্সে এসওএইচও ইরাসমাস+ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এআইইউবি প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ
ফ্রান্সের ইউনিভার্সিটি লিওঁ ২-এর অধীন আইইউটি লুমিয়ের লিওঁ ২-এর আয়োজনে পাঁচ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত এসওএইচও ইরাসমাস+ প্রকল্পের আওতায় ‘স্মার্ট পরিবহন’ বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এর একটি প্রতিনিধিদল।

গত ১৫ থেকে ১৯ জুন ফ্রান্সের ইউনিভার্সিটি লিওঁ ২-এর অধীন আইইউটি লুমিয়ের লিওঁ ২-এর আয়োজনে পাঁচ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এআইইউবি এসওএইচও টিমের নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রহমান। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন প্রকৌশল অনুষদের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. সানিয়াত রহমান জিশান, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান ড. চৌধুরী আকরাম হোসেন এবং প্রকৌশল অনুষদের বিশেষ সহকারী জনাব আবির আহমেদ।

পাঁচ দিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনামের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল টেকসই ও স্মার্ট পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, জ্ঞান বিনিময় এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা উন্নয়ন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি লিওঁ ২-এর স্থানীয় প্রকল্প সমন্বয়কারী অধ্যাপক আইশা সেখারি সেকলৌলি অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইনেস ফ্লোরা নেগ্রিনি সান্দেজ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার্বিক পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও লজিস্টিক সহযোগিতা সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রশিক্ষণ চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা ইউনিভার্সিটি লিওঁ ২-এর বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের পরিচালনায় বিভিন্ন বক্তৃতা, কর্মশালা ও আলোচনা সেশনে অংশ নেন।

ড. থানহা-হা বারগাস টেকসই গণপরিবহন, পর্যটনে মোবিলিটি-অ্যাস-আ-সার্ভিস এবং কৌশলগত পরিবহন কাঠামো বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অধ্যাপক আইশা সেখারি সেকলৌলি ও ড. নিজার হাউস টেকসই পর্যটন পরিবহনের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন।

এ ছাড়া অধ্যাপক ইয়াসিন উজরুত স্মার্ট নগর পরিবহন সমাধান এবং টেকসই পরিবহন ব্যবস্থায় ডেটা বিশ্লেষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

শিল্পখাতের বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত সেশনে অংশগ্রহণকারীরা কার্বন নিঃসরণ মূল্যায়ন, পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা নির্বাচন এবং দায়িত্বশীল পর্যটন উন্নয়নের বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন।

প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে লিওঁ শহর থেকে দূরত্বে অবস্থিত ভিল দ্য বোঝোলে একটি শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। সেখানে অংশগ্রহণকারীরা স্থানীয় পর্যটন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং এলাকার টেকসই পর্যটন উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করতে ইউনিভার্সিটি লিওঁ ২-এর ইনেস ফ্লোরা নেগ্রিনি সান্দেজ, নিলুফার ফাতেমিপানাহ এবং থাইস চিয়ানকা মাচাদো গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করেন। এসওএইচও ইরাসমাস+ প্রকল্পের আওতায় এ ধরনের আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এআইইউবির বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ, গবেষণা সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিষয়:

এআইইউবিপ্রশিক্ষণশিক্ষাফ্রান্স
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