অস্ট্রেলিয়ায় মারডক ইউনিভার্সিটি বৃত্তির সুযোগ

স্কলারশিপ
উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন যদি হয় গবেষণার পথে, আর গন্তব্য যদি হয় অস্ট্রেলিয়া, তাহলে দারুণ এক সুযোগ নিয়ে এসেছে মারডক ইউনিভার্সিটি। ২০২৭ সালের রিসার্চ ট্রেনিং প্রোগ্রাম (আরটিপি) বৃত্তির জন্য আবেদন শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
অস্ট্রেলিয়ান সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত এই বৃত্তির আওতায় গবেষণাভিত্তিক মাস্টার্স বা পিএইচডি করার সুযোগ মিলবে। ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়টির সব গবেষণাভিত্তিক বিষয়ে আবেদন করা যাবে।
কেন মারডক বিশ্ববিদ্যালয়
গবেষণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে মারডক ইউনিভার্সিটির পরিচিতি। বিশ্বের ৯০টির বেশি দেশের শিক্ষক ও গবেষক এখানে কাজ করছেন। আধুনিক গবেষণাগার, আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্প এবং সমাজের বাস্তব সমস্যার সমাধানভিত্তিক গবেষণায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়টির দাবি, তাদের গবেষণার মান বিশ্বের ৮১ শতাংশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে এগিয়ে। পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাতেও রয়েছে তাদের অবস্থান। এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি নেতৃত্ব, দলগত কাজ এবং পেশাগত দক্ষতা গড়ে তোলার সুযোগও রয়েছে।
আবেদনকারীকে গবেষণার সক্ষমতার প্রমাণ দেখাতে হবে। সাধারণত নিচের যেকোনো একটি যোগ্যতা থাকতে হবে—
আন্তর্জাতিক ও অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আলাদা আবেদনপত্র রয়েছে। আবেদনপত্র পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সম্পূর্ণ আবেদন গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ অফিসে ই-মেইল করতে হবে। ই-মেইল: [email protected]
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
বোর্ডের রুটিন অনুযায়ী, আজ সকাল ১০টা থেকে নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র, জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) প্রথম পত্র এবং ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা প্রথম পত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিকেলে হবে খাদ্য ও পুষ্টি প্রথম পত্রের পরীক্ষা।২ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। দীর্ঘদিনের বৈষম্য, শোষণ, অন্যায়...১২ ঘণ্টা আগে
প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৬ সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করতে আন্তমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করেছে সরকার। প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়, তদারকি, প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করতে ১৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।১৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) নতুন তিনজন সদস্য নিয়োগ দিয়েছে সরকার। চার বছরের জন্য তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে স্বাক্ষর করেছেন সিনিয়র সহকারী সচিব নাঈমা খন্দকার।১৫ ঘণ্টা আগে