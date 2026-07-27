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অস্ট্রেলিয়ায় মারডক ইউনিভার্সিটি বৃত্তির সুযোগ

শিক্ষা ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ায় মারডক ইউনিভার্সিটি বৃত্তির সুযোগ

উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন যদি হয় গবেষণার পথে, আর গন্তব্য যদি হয় অস্ট্রেলিয়া, তাহলে দারুণ এক সুযোগ নিয়ে এসেছে মারডক ইউনিভার্সিটি। ২০২৭ সালের রিসার্চ ট্রেনিং প্রোগ্রাম (আরটিপি) বৃত্তির জন্য আবেদন শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

অস্ট্রেলিয়ান সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত এই বৃত্তির আওতায় গবেষণাভিত্তিক মাস্টার্স বা পিএইচডি করার সুযোগ মিলবে। ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়টির সব গবেষণাভিত্তিক বিষয়ে আবেদন করা যাবে।

কেন মারডক বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে মারডক ইউনিভার্সিটির পরিচিতি। বিশ্বের ৯০টির বেশি দেশের শিক্ষক ও গবেষক এখানে কাজ করছেন। আধুনিক গবেষণাগার, আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্প এবং সমাজের বাস্তব সমস্যার সমাধানভিত্তিক গবেষণায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়টির দাবি, তাদের গবেষণার মান বিশ্বের ৮১ শতাংশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে এগিয়ে। পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাতেও রয়েছে তাদের অবস্থান। এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি নেতৃত্ব, দলগত কাজ এবং পেশাগত দক্ষতা গড়ে তোলার সুযোগও রয়েছে।

যা যা সুবিধা পাবেন

  • বছরে সর্বোচ্চ ৩৭ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত জীবনযাপন ভাতা।
  • অভিজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক মানের গবেষকদের তত্ত্বাবধানে গবেষণার সুযোগ।
  • আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার সুযোগ।

কোর্সের মেয়াদ

  • গবেষণাভিত্তিক মাস্টার্স (এমফিল): ২ বছর
  • পিএইচডি: ৩ বছর ৬ মাস

আবেদনের যোগ্যতা

  • গবেষণাভিত্তিক মাস্টার্স (এমফিল)
  • স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

পিএইচডি

আবেদনকারীকে গবেষণার সক্ষমতার প্রমাণ দেখাতে হবে। সাধারণত নিচের যেকোনো একটি যোগ্যতা থাকতে হবে—

  • প্রথম শ্রেণি বা আপার সেকেন্ড ক্লাস অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি।
  • স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণাভিত্তিক মাস্টার্স ডিগ্রি।
  • গবেষণার দক্ষতা প্রমাণ করে এমন সমমানের অন্য কোনো যোগ্যতা।

আবেদন করবেন যেভাবে

আন্তর্জাতিক ও অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আলাদা আবেদনপত্র রয়েছে। আবেদনপত্র পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সম্পূর্ণ আবেদন গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ অফিসে ই-মেইল করতে হবে। ই-মেইল: [email protected]

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিষয়:

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