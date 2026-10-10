Ajker Patrika
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শিক্ষা

বিবিএ সপ্তম সেমিস্টার পরীক্ষার ফল প্রকাশ

শিক্ষা ডেস্ক
বিবিএ সপ্তম সেমিস্টার পরীক্ষার ফল প্রকাশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৪ সালের বিবিএ (প্রফেশনাল) চতুর্থ বর্ষ সপ্তম সেমিস্টার পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে ৬ অক্টোবর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে এ ফল প্রকাশ করা হলো। পরীক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ফল-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর ও ফল জানতে পারবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, প্রকাশিত ফলে কোনো ধরনের ভুলত্রুটি বা অসংগতি দেখা গেলে, তা সংশোধনের অথবা সম্পূর্ণ ফল বাতিলের পূর্ণ ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

বিষয়:

পরীক্ষাজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ফল প্রকাশশিক্ষা
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