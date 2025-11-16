Ajker Patrika
নেদারল্যান্ডসের টোয়েন্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থায়িত বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
নেদারল্যান্ডসের ইউনিভার্সিটি অব টোয়েন্টে স্কলারশিপের আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। বিশ্বের সব দেশের শিক্ষার্থীরা এই অর্থায়িত বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় দেশটির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।

ইউনিভার্সিটি অব টোয়েন্টে নেদারল্যান্ডসের এনশেকেডে শহরে অবস্থিত একটি আধুনিক ও গবেষণাভিত্তিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি তার আধুনিক ল্যাব, বন্ধুত্বপূর্ণ ক্যাম্পাস পরিবেশ এবং নতুন আইডিয়া ও স্টার্টআপ তৈরিতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য পরিচিত। উচ্চমানের শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশের কারণে এটি বিশ্বজুড়ে সব শিক্ষার্থীর কাছে প্রথম পছন্দ হয়ে উঠেছে।

সুযোগ-সুবিধা: ইউনিভার্সিটি অব টোয়েন্টে স্কলারশিপ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। এই বৃত্তিটির মূল্য (বছরে) ৩ হাজার থেকে ২২ হাজার ইউরো। শিক্ষার্থীরা প্রথম বছর বৃত্তির শর্ত পূরণ করতে পারলে দ্বিতীয় বছরেও নবায়ন হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়টির আরেকটি বৃত্তি রয়েছে। কিপাজি নামের ওই বৃত্তির মূল্য ১২ হাজার ইউরো।

বৃত্তির সংখ্যা: বিশ্ববিদ্যালয়টিতে মোট ৫০টি স্কলারশিপ রয়েছে।

আবেদনের যোগ্যতা

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইউরোপিয়ান ইকোনমিক এরিয়ার বাইরের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রথমে প্রার্থীকে একটি একাডেমিক অ্যাডমিশন লেটার সংগ্রহ করতে হবে। আবেদন করার পর ফল পেতে সর্বোচ্চ আট সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। নেদারল্যান্ডসে প্রবেশের জন্য স্টুডেন্ট ভিসা সংগ্রহ করতে হবে। প্রার্থীদের আইইএলটিএস স্কোর ৬.৫ থাকতে হবে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো: অ্যাপ্লাইড ফিজিকস, অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিকস, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, কম্পিউটার সায়েন্স, কমিউনিকেশন সায়েন্স, কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড এনার্জি ম্যানেজমেন্ট, ইউরোপিয়ান স্টাডিজ, হেলথ সায়েন্সেস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ন্যানোটেকনোলজি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সাইকোলজি, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং রোবোটিকস।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১ মে, ২০২৬।

