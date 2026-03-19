বই থেকে শিক্ষা: আপনি যেমন, তেমনই সেরা

অনেকে নিজের অজান্তেই নিজেদের সামর্থ্য ছোট করে দেখেন। নানা দ্বিধা, ভয় এবং ‘লোকে কী ভাববে’—এ চিন্তায় আটকে থাকে জীবনের অনেক সম্ভাবনা। বিশ্বখ্যাত লেখিকা জেন সিনসেরো তাঁর জনপ্রিয় বই ‘ইউ আর এ ব্যাডঅ্যাস’-এ ঠিক এ জায়গাতেই আঘাত করেছেন। বইটির মূল বার্তা একটাই, অজুহাত বাদ দিয়ে নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখা। জীবনের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য এই দর্শন থেকে নেওয়া কিছু অনুপ্রেরণামূলক পাঠ তুলে ধরা হলো।
আত্মবিশ্বাস ও ভয়ের দেয়াল ভাঙা
সবকিছুর শুরু হয় নিজের ওপর বিশ্বাস থেকে। আপনি যখন বিশ্বাস করবেন যে আপনি পারবেন, তখনই অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। তাই নিজের ওপর অযথা সন্দেহ করা আজই বন্ধ করুন। ভয় মূলত একটি কাল্পনিক দেয়াল। যে অভিজ্ঞতার জন্য সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছেন, তার ঠিক উল্টো পাশে হয়তো আপনার সবচেয়ে বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। কোনো কিছু করার জন্য শুধু ‘ইচ্ছা’ যথেষ্ট নয়, অটল সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলে পথ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তৈরি হয়ে যায়। মনে রাখবেন, আপনি হয় আপনার স্বপ্ন সত্যি করতে পারবেন, নয়তো অজুহাত দিতে পারবেন; দুটো একসঙ্গে কখনো সম্ভব নয়।
চিন্তার শক্তি ও বর্তমানের মূল্যায়ন
চিন্তাই আমাদের বাস্তবতাকে রূপ দেয়। তাই মানসিক প্রশান্তি ও উন্নতির জন্য চিন্তার ধরনে পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি। অতীত নিয়ে আফসোস বা ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা কেবল আপনার শক্তিই ক্ষয় করে। বর্তমানে পুরোপুরি মনোনিবেশ করাই হলো আসল বুদ্ধিমত্তা। নেতিবাচক চিন্তা বাদ দিয়ে ইতিবাচক এবং শক্তিশালী চিন্তা মনে লালন করুন এবং প্রতিদিন এমন কিছু পড়ুন বা শুনুন, যা আপনাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তোলে। পাশাপাশি আপনার যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকুন। এই কৃতজ্ঞতাবোধ আপনার জীবনে আরও বেশি ইতিবাচকতা এবং নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে।
নিজেকে ভালোবাসা ও অনন্য হওয়া
অন্যের চোখে নিখুঁত হওয়া নয়, নিজের চোখে নিজেকে সম্মান করা গুরুত্বপূর্ণ। নিজের ভুলত্রুটিসহ নিজেকে ভালোবাসুন; আপনি নিজেকে সম্মান করলে পৃথিবীও আপনাকে সম্মান করবে। অন্যের মতো হওয়ার চেষ্টা না করে নিজের সেরা সংস্করণ হওয়ার চেষ্টা করুন। ব্যর্থতা মানেই সব শেষ নয়; এটি বড় শিক্ষা। অতীতের ভুলের জন্য নিজেকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করতে শিখুন—এটি আপনাকে সামনে এগোতে সাহায্য করবে।
লক্ষ্য অর্জন ও আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি
বড় কোনো কিছুই রাতারাতি অর্জিত হয় নয়। তাই প্রতিদিন ছোট পদক্ষেপ নিন। বড় লক্ষ্য লিখে রাখুন এবং প্রতিদিন তা স্মরণ করুন। এটি আপনার অবচেতন মনকে সব সময় লক্ষ্যমুখী রাখবে। নিখুঁত সময়ের অপেক্ষা না করে আজই কাজ শুরু করুন। আর্থিক প্রাচুর্য আপনাকে শুধু স্বপ্ন পূরণে নয়, অন্যদের সাহায্যেও সক্ষম করে।
সবশেষে মনে রাখুন, আরামদায়ক বৃত্তের বাইরেই আসল উন্নতি ঘটে। নতুন কিছু করার ঝুঁকি নিতে ভয় পাবেন না। জীবনকে খুব সিরিয়াসলি নেবেন না—হাসিখুশি থাকুন এবং যাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করুন। আর সত্যিই জীবন বদলাতে চাইলে এমন মানুষের সঙ্গে থাকুন, যারা আপনাকে অনুপ্রাণিত করে।
বিদেশে উচ্চশিক্ষা আর সঙ্গে একটি সম্মানজনক স্কলারশিপ হাজারো মেধাবী শিক্ষার্থীর ক্যারিয়ারের চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু লাইব্রেরির বই আর ইন্টারনেটের তথ্যের ভিড়ে অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন না, ঠিক কোথা থেকে এই যাত্রার জন্য শুরু করবেন। বিদেশে স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতির বিস্তারিত...৩৭ মিনিট আগে
ইংরেজিতে সাবলীল হতে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলা জরুরি। এই ২০ কৌশল দৈনন্দিন কথোপকথনে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।১ দিন আগে
এশিয়ার অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় বিদ্যাপীঠ কোরিয়া ইউনিভার্সিটি ‘এসকে গ্লোবাল স্কলারশিপ’ ঘোষণা করেছে। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। দক্ষিণ কোরিয়ার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে যাঁরা স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য এই...১ দিন আগে
বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তি ও শিল্পায়নের অভাবনীয় বিবর্তন আমাদের এক নতুন যুগে দাঁড় করিয়েছে। আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে কেবল পণ্য উৎপাদনই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সর্বোচ্চ দক্ষতা, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং বিশ্বমানের গুণগত নিশ্চয়তা।১ দিন আগে