অনুষ্ঠিত হলো অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ‘বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রাণবন্ত আয়োজনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও অতিথিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ নেয়।
গতকাল শুক্রবার ঢাকার মোহাম্মদপুরের সাতমসজিদ রোডে অবস্থিত সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাঠে জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই আয়োজন করে স্কুল কর্তৃপক্ষ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুরাইয়া আখতার জাহান। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসী, সুশৃঙ্খল এবং সহনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই।
দীর্ঘ ৩৯ বছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায়, স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড, দলীয় খেলা এবং ডিসপ্লেসহ নানা আয়োজনে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। তাদের শক্তি এবং দলীয় সমন্বয় প্রচেষ্টা দর্শকদের মুগ্ধ করে। এই আয়োজনটি শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রতি প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকারের প্রতিফলন বলে জানিয়েছেন অভিভাবকেরা।
স্কুলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং শিক্ষকমণ্ডলী মাঠে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন এবং অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করেন। দিনব্যাপী এই আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করা হয়।
সহশিক্ষা কার্যক্রম ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার যে ঐতিহ্য অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল লালন করে আসছে, এই আয়োজন তারই ধারাবাহিকতা বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।
