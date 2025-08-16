নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের উপজেলা/থানা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের বেতন নবম গ্রেডে উন্নীতকরণের দাবি জানিয়েছেন। আজ শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানায় বাংলাদেশ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্যসচিব আল আমিন হাওলাদার। এ সময় আহ্বায়ক মুহাম্মদ মিলন মিয়া, যুগ্ম-আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলামসহ অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, উপজেলা/থানা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসাররা মানসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। ১৯৯৪ সালে সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুযায়ী পদটি ১০ম গ্রেডে উন্নীত করা হয়। তার অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদটি তৎকালীন ১৭ তম গ্রেডে এবং সহকারী শিক্ষক পদটি ১৮ তম গ্রেডে ছিল। প্রধান শিক্ষক পদটি কয়েক দফায় উন্নীত হয়ে ২০১৪ সালে ১১ তম গ্রেডে এবং সম্প্রতি উচ্চতর আদালতের রায়ে ১০ম গ্রেডে উন্নীত করার সকল প্রক্রিয়া সমাপ্তের পথে। সহকারী শিক্ষক পদটিও চার দফায় উন্নীত হয়ে ২০২০ সালে ১৩ তম গ্রেডভুক্ত হয়। ইতিমধ্যে এই দপ্তরের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট পদটি ৯ম গ্রেড থেকে ৬ষ্ঠ গ্রেডে এবং পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর পদটি ৩য় শ্রেণি থেকে ১ম শ্রেণি (৯ম গ্রেড) উন্নীত করা হয়েছে। এ ছাড়া উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য দপ্তরের সম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ ১০ম গ্রেড থেকে ৯ম গ্রেডে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘ ৩১ বছর ধরে উপজেলা/থানা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদটি ১০ম গ্রেডেই অপরিবর্তিত রয়েছে। যা আমাদের জন্য সত্যি হতাশাব্যঞ্জক ও বৈষম্যমূলক বলে আমরা মনে করি।
আরও বলা হয়, বর্তমান নিয়োগবিধি অনুযায়ী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদের ৫০ শতাংশ হিসেবে মাত্র ২৫৮টি পদে অর্থাৎ প্রতি ১০ জনে ১ জন পদোন্নতির সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে উপজেলা/থানা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ দীর্ঘ ২৫-৩০ বছর যাবৎ একই পদে চাকরি করছেন, এমনকি অধিকাংশ কর্মকর্তা একই পদে থেকে অবসরে যাচ্ছেন। ফলে তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হচ্ছে এবং কর্মস্পৃহা হ্রাস পাচ্ছে।
বলা হয়, উপজেলা/থানা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদটি ৯ম গ্রেডে উন্নীত করা হলে সরকারের তেমন আর্থিক সংশ্লিষ্টতা এবং বাড়তি বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না। কারণ এই পদে বর্তমানে কর্মরত ১ হাজার ৭২৭ জনের মধ্যে মাত্র ২৬৭ জন কর্মকর্তা ছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ১০ম গ্রেড হতে উচ্চতর গ্রেড/টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড পেয়ে ইতিমধ্যে ৭ম, ৮ম ও ৯ম গ্রেডে বেতন-ভাতা প্রাপ্ত হচ্ছেন। এই পদটি ৯ম গ্রেডে উন্নীতকরণ হলে শুধুমাত্র ২৬৭ জনের আর্থিক প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা থাকবে।
গত ২৩ মার্চ ৯ম গ্রেডের দাবিতে জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশের ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।
