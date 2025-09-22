পোশাকশিল্পে প্রশিক্ষণ: সরকারি খরচে বিনা মূল্যে কোর্স করার সুযোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দেশের পোশাকশিল্পে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) তত্ত্বাবধানে দেশের পাঁচটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পোশাকশিল্পের বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সম্পূর্ণ সরকারি খরচে বিনা মূল্যে দুই ও তিন মাস মেয়াদি এই কোর্সগুলো করানো হবে। কোর্স শেষে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের চাকরিপ্রাপ্তিতে সহায়তাও দেওয়া হবে।
প্রশিক্ষণের বিস্তারিত
প্রশিক্ষণ কোর্সটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ এবং এসআইসিআইপি-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এটি পোশাক খাতে নতুন ও অভিজ্ঞ কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর একটি সুবর্ণ সুযোগ।
ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:
পাসপোর্ট আকারের রঙিন ছবি-এক কপি।
শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপি-এক কপি।
জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি বয়স ২০ বছর বা তার বেশি হয়) অথবা অনলাইন যাচাইকৃত জন্মনিবন্ধন সনদের ফটোকপি (যদি বয়স ১৮ থেকে ২০ বছরের কম হয়)।
প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কোর্সের বিবরণ
১. ইনস্টিটিউট অব অ্যাপারেলস রিসার্চ অ্যান্ড টেকনোলজি (আইএআরটি), ঢাকা
ঠিকানা: প্ল্যানার্স টাওয়ার (১৭ তলা), ১৩ /এ সোনারগাঁও রোড, বাংলামোটর, ঢাকা।
কোর্সের নাম: পোশাক মার্চেন্ডাইজিং
মেয়াদ: তিন মাস
উন্নত পোশাক উৎপাদন এবং লিন ব্যবস্থাপনা
আরএমজির জন্য সামাজিক ও পরিবেশগত সম্মতি
বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা
আবেদনের যোগ্যতা: স্নাতক বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান।
২. পোশাক গবেষণা ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএআরটি), নারায়ণগঞ্জ
ঠিকানা: বিকেএমইএ ভবন (৫ম তলা), ওভাসারা, নারায়ণগঞ্জ।
কোর্সের নাম: পোশাক মার্চেন্ডাইজিং
মেয়াদ: তিন মাস
উন্নত পোশাক উৎপাদন এবং লিন ম্যানেজমেন্ট
আরএমজির জন্য সামাজিক ও পরিবেশগত সম্মতি
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা
আবেদনের যোগ্যতা: স্নাতক বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান।
৩. পোশাক গবেষণা ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএআরটি), চট্টগ্রাম
ঠিকানা: এস আলম সেন্টার (তৃতীয় তলা), আগ্রাবাদ সি/এ, চট্টগ্রাম।
কোর্সের নাম: আরএমজির জন্য সামাজিক ও পরিবেশগত সম্মতি
মেয়াদ: তিন মাস
আবেদনের যোগ্যতা: স্নাতক বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান।
৪. বিকেএমইএ কর্মী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নারায়ণগঞ্জ
ঠিকানা: চেম্বার ভবন (দ্বিতীয় তলা), চানমান, নারায়ণগঞ্জ।
কোর্সের নাম: তৈরি পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ
মেয়াদ: দুই মাস
কম্পিউটারাইজড সোয়েটার মেশিন পরিচালনা
উন্নত সেলাই মেশিন কার্যকলাপ (বহু দক্ষতা)
আবেদনের যোগ্যতা: এসএসসি ও পঞ্চম শ্রেণি।
৫. বিকেএমইএ কর্মী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা
ঠিকানা: হাকিম প্লাজা (চতুর্থ তলা), পদুয়ার বাজার, কুমিল্লা।
কোর্সের নাম: তৈরি পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ
মেয়াদ: দুই মাস
উন্নত সেলাই মেশিন কার্যকলাপ (বহু দক্ষতা)
আবেদনের যোগ্যতা: এসএসসি ও পঞ্চম শ্রেণি।
প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা
এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বেশ কিছু বিশেষ সুবিধা রয়েছে:
বিশেষ অগ্রাধিকার: নারী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
বয়সসীমা: ১৮ থেকে ৪৫ বছর।
প্রশিক্ষণ ভাতা: প্রশিক্ষণে উপস্থিতির ভিত্তিতে নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ভাতা দেওয়া হবে।
সার্টিফিকেট ও চাকরি: কোর্স শেষে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এবং চাকরি পেতে সহায়তা করা হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া:
আগ্রহী প্রার্থীদের জরুরি ভিত্তিতে নিকটস্থ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আবেদনপত্র বিকেএমইএর ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
প্রোগ্রাম অফিস: সিসিপ-বিকেএমইএ প্রোগ্রাম, প্ল্যানার্স টাওয়ার (৫ম তলা), ১৩ /এ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা।
