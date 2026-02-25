ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পর্যালোচনায় কমিটি করা হবে: শিক্ষামন্ত্রী

রাজধানী ঢাকার সাত কলেজ নিয়ে গঠিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার উদ্যোগ নেবে সরকার। এ লক্ষ্যে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এ তথ্য জানান।
সাত কলেজ নিয়ে তড়িঘড়ি করে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সাত কলেজ নিয়ে তড়িঘড়ি করেছে কি করেনি, এটি একটি কমিটি করে পর্যালোচনায় আনা হচ্ছে।
এর আগে রাজধানীর সাত কলেজ নিয়ে নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে অধ্যাদেশ জারি করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন সরকারের শপথের ঠিক দুই দিন আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্যও নিয়োগ দেওয়া হয়।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম অনেকটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পরিচালিত হওয়ার কথা রয়েছে। নতুন কাঠামো অনুযায়ী ঢাকার সাতটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়টির ‘সংযুক্ত কলেজ’ হিসেবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ২০১৭ সাল থেকে এসব কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবং তার আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে।
অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগরের সাতটি কলেজ—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ—নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সংযুক্ত কলেজ’ হিসেবে থাকবে। কলেজগুলোর বিদ্যমান পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, অবকাঠামো, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অক্ষুণ্ন রাখার কথাও অধ্যাদেশে উল্লেখ রয়েছে।
জুনিয়র বৃত্তিসহ বিভিন্ন বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন ৬৮ হাজার ৭৬৮ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের ৪৬ হাজার ২০০ জন শিক্ষার্থী জুনিয়র বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। আর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল অষ্টম শ্রেণির বৃত্তির জন্য ১১ হাজার ১৮০ জন, ইবতেদায়ি২ ঘণ্টা আগে
প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীরাও অংশ নিতে পারবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জুনিয়র ও দাখিল ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা এবং ইবতেদায়ি ৫ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার ফল ঘোষণা অনুষ্ঠান৫ ঘণ্টা আগে
এই বছর ৪৬ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী জুনিয়র বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হবে। তাদের মধ্যে ১৪ হাজার ৭০০ শিক্ষার্থী ট্যালেন্টপুলে বা মেধাবৃত্তি এবং ৩১ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী সাধারণ বৃত্তি পাবে। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন এই ফল প্রকাশ করেন।৫ ঘণ্টা আগে
সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানীদের একজন আলবার্ট আইনস্টাইন। তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি বদলে দিয়েছে। তাঁর চিন্তাভাবনা ও উক্তিগুলো আজ বিশ্বজুড়ে সমানভাবে আলোচিত। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি—‘কল্পনা জ্ঞানের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।’১১ ঘণ্টা আগে