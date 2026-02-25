Ajker Patrika
শিক্ষা

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পর্যালোচনায় কমিটি করা হবে: শিক্ষামন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পর্যালোচনায় কমিটি করা হবে: শিক্ষামন্ত্রী
শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানী ঢাকার সাত কলেজ নিয়ে গঠিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার উদ্যোগ নেবে সরকার। এ লক্ষ্যে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এ তথ্য জানান।

সাত কলেজ নিয়ে তড়িঘড়ি করে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সাত কলেজ নিয়ে তড়িঘড়ি করেছে কি করেনি, এটি একটি কমিটি করে পর্যালোচনায় আনা হচ্ছে।

এর আগে রাজধানীর সাত কলেজ নিয়ে নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে অধ্যাদেশ জারি করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন সরকারের শপথের ঠিক দুই দিন আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্যও নিয়োগ দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম অনেকটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পরিচালিত হওয়ার কথা রয়েছে। নতুন কাঠামো অনুযায়ী ঢাকার সাতটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়টির ‘সংযুক্ত কলেজ’ হিসেবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ২০১৭ সাল থেকে এসব কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবং তার আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগরের সাতটি কলেজ—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ—নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সংযুক্ত কলেজ’ হিসেবে থাকবে। কলেজগুলোর বিদ্যমান পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, অবকাঠামো, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অক্ষুণ্ন রাখার কথাও অধ্যাদেশে উল্লেখ রয়েছে।

বিষয়:

কমিটিবিশ্ববিদ্যালয়রাজধানীঢাকাশিক্ষাসাংবাদিকশিক্ষামন্ত্রীঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি
