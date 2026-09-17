Ajker Patrika
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শিক্ষা

কনসার্টে সংঘর্ষের ঘটনায় জবি ছাত্রদলের দুই নেতাকে শোকজ

  জবি প্রতিনিধি
কনসার্টে সংঘর্ষের ঘটনায় জবি ছাত্রদলের দুই নেতাকে শোকজ
জবি ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুমন সরদার মোস্তাফিজুর রহমান রুমি। ছবি: সংগৃহীত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রদলের নবীনবরণ ও কনসার্ট অনুষ্ঠানে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় সংগঠনটির দুই নেতাকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদ।

আজ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের অফিশিয়াল প্যাডে এ শোকজ দেওয়া হয়।

শোকজ পাওয়া দুই নেতা হলেন জবি শাখা ছাত্রদলের ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক সুমন সরদার ও ২ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান রুমি।

শোকজে জানানো হয়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে কেন স্থায়ী সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এ নির্দেশনা দিয়েছেন বলেও শোকজে উল্লেখ করা হয়।

কনসার্টে স্টেজে বসা নিয়ে জবি ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ৩ ‎কনসার্টে স্টেজে বসা নিয়ে জবি ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ৩ ‎

প্রসঙ্গত, গতকাল বুধবার রাতে জবি শাখা ছাত্রদল আয়োজিত কনসার্ট চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের সামনে কাঁঠালতলা এলাকায় ছাত্রদলের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে অন্তত তিনজন আহত হন বলে জানা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, কনসার্ট চলাকালে স্টেজে বসাকে কেন্দ্র ছাত্রদলের এক গ্রুপের কর্মীর সঙ্গে অন্য গ্রুপের এক কর্মীর কথা-কাটাকাটি ও ধাক্কাধাক্কিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সূত্রপাত হয়। পরে সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের সামনে কাঁঠালতলা এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

তবে জবি শাখা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার ও সংঘর্ষের সুনির্দিষ্ট কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি।

বিষয়:

ছাত্রদলসংঘর্ষশোকজজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
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