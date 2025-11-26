এইচএসসির ফরম পূরণ শুরু কবে থেকে, জানাল ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ফরম পূরণ আগামী ১ মার্চ থেকে শুরু হবে। এর আগে ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এইচএসসির নির্বাচনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে।
আজ বুধবার ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা নেওয়া শেষে ফলাফল আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। এইচএসসির ফরম পূরণ আগামী ১ মার্চ থেকে শুরু হবে। ফরম পূরণের সময়সূচিসহ পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে (https://dhakaeducationboard.gov.bd/site/) প্রকাশ করা হবে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বৈশ্বিক প্রযুক্তিবিপ্লব, জলবায়ু সংকট ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের এই যুগে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন এখন কেবল জিডিপির সংখ্যার ওপর নয়, বরং এটি একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা নির্ভর করে উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অংশগ্রহণমূলক সুশাসন ও বিশ্বব্যাপী জ্ঞানবিনিময়ের ওপর। এই প্রেক্ষাপটে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ আয়োজন করতে যাচ্ছে ‘ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ফর ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্স ২০২৫’।
ইতিমধ্যে এটি গবেষক, নীতিনির্ধারক, শিল্পোদ্যোক্তা ও শিক্ষাবিদদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।
২৭ ও ২৮ নভেম্বর গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের স্থায়ী ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠেয় এই সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে—‘টেকসই ব্যবসা ও আইনের অগ্রগতি: উদীয়মান অর্থনীতিতে পরিবেশ, সমাজ এবং সুশাসনের সমন্বয়।’ এই থিম বর্তমান বৈশ্বিক অগ্রাধিকারগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।
জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহার, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, মানবাধিকার সুরক্ষা এবং সাম্যিক উন্নয়ন—এসবই আজকের উন্নয়ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এই জটিল ও আন্তসম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলোকে গবেষণা ও গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে মোকাবিলার পথ খুঁজে বের করাই হচ্ছে এ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।
এবারের সম্মেলনে আয়োজকদের কাছে ১৯২টি গবেষণাপত্র জমা পড়েছে, যার মধ্য থেকে রিভিউ প্যানেলের কঠোর মূল্যায়নের মাধ্যমে ১১৩টি উচ্চমানসম্পন্ন গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত তিনবারের আয়োজনের পেপারের প্রায় ৩০ শতাংশ স্কোপাস–ইন্ডেক্সড জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, যা কনফারেন্সের বড় সফলতা। গবেষকেরা তাঁদের প্রবন্ধে টেকসই অর্থনৈতিক মডেল, সবুজ অর্থায়ন, জলবায়ু সহিষ্ণুতা, সাইবার আইন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নীতিশাস্ত্র, ডিজিটাল রূপান্তর, শ্রম অধিকার, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতিসহ নানাবিধ বিষয়ে তাঁদের সর্বশেষ গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন করবেন।
বাংলাদেশের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোর গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এই আয়োজনকে একটি সত্যিকারের বৈশ্বিক জ্ঞানবিনিময় মঞ্চে পরিণত করেছে।
আইটিডি কনফারেন্স ২০২৫-এর মাধ্যমে গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের করপোরেট নীতি, পরিবেশবান্ধব ব্যবসায়িক চর্চা ও সুশাসনের কাঠামোকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবে। এই সম্মেলন একাডেমিয়া, শিল্প খাত, নীতিনির্ধারক ও সুশীল সমাজের মধ্যে একটি সক্রিয় সংযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। আন্তর্জাতিক মানের একটি প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের তরুণ ও উদীয়মান গবেষকদের সামনে নিজেদের কাজ উপস্থাপনের একটি দুর্লভ সুযোগ তৈরি হবে, যা তাঁদের বৈশ্বিক গবেষণা অঙ্গনে প্রবেশের পথ সুগম করবে।
সম্মেলনে আলোচিত গবেষণা ও সুপারিশমালা সরকার ও নীতিনির্ধারকদের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। এ ছাড়া সম্মেলনের সেরা গবেষণাপত্রগুলোর জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকছে, যা দেশে গুণগত গবেষণাকে উৎসাহিত করতে এবং গবেষণা সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
বর্তমান সময়ে একটি দেশের উন্নয়নকে শুধু ভৌত অবকাঠামো বা অর্থনৈতিক সূচক দিয়ে মাপা যায় না, বরং এর মানদণ্ড এখন জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন ও পরিবেশবান্ধব নীতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের আইটিডি কনফারেন্স ২০২৫ ঠিক এই কারণেই অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। এটি কেবল একটি একাডেমিক সম্মেলনই নয়, বরং টেকসই ভবিষ্যৎ গড়তে উদ্ভাবন, গবেষণা ও নতুন প্রজন্মের মেধাকে কাজে লাগানোর একটি বলিষ্ঠ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার। আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ, বৈচিত্র্যময় গবেষণা এবং ভবিষ্যৎমুখী সংলাপের সমন্বয়ে এই কনফারেন্স বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা অঙ্গনে একটি উজ্জ্বল মাইলফলক হিসেবে স্থান পাবে বলে প্রতিষ্ঠানটির দৃঢ় বিশ্বাস।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গ্রেড ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনসহ তিন দাবিতে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি শুরু করেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা। ১২টি শিক্ষক সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদের’ ব্যানারে আজ মঙ্গলবার থেকে তিন দিনের এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে।
একাদশ গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেড নিয়ে জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতি এই তিন দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষকেরা।
মোর্চাভুক্ত সংগঠন বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজের সভাপতি শাহীনুর আল আমিন বলেন, ‘পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী কর্মবিরতি শুরু হয়েছে। সহকারী শিক্ষক এন্ট্রি পদে বেতনে ১১তম গ্রেড নির্ধারণ, ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড জটিলতা নিরসন এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা চেয়ে আমরা সরকারকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিলাম। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ায় গত রোববার ও সোমবার অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেছি।’
এদিকে কিছুদিন আগে দশম গ্রেডে বেতনসহ তিন দাবিতে আন্দোলন করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের চার সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ অনুসারী শিক্ষকেরা কর্মবিরতি পালন করছেন না।
দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের আহ্বায়ক নোয়াখালী সদর উপজেলার ত্রিপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ শামসুদ্দিন মাসুদ জানান, তাঁর বিদ্যালয়ে ক্লাস চলছে। তিনি বলেন, ‘আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকার একাদশ গ্রেডে বেতন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল, তা বাস্তবায়নে আমরা ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছি। দাবি মেনে নেওয়া না হলে আমরা ৩০ নভেম্বর থেকে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন শুরু করব।’
গত ৮ নভেম্বর শহীদ মিনারে দশম গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতির দাবিতে ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ ব্যানারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষকেরা। সেদিন বিকেলে তাঁরা ‘কলমবিরতি কর্মসূচি’ পালনে মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে শাহবাগ থানার সামনে তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান, লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে শহীদ মিনারে ফেরত পাঠায়। এ সময় বেশ কয়েকজন আহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা পরদিন থেকেই কর্মবিরতি শুরু করেন।
পরে গত ১০ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করেন আন্দোলনরত শিক্ষকেরা। সভায় একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ এবং উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনে সরকার আশ্বাস দিলে ওইদিন রাতে তাঁরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন ৷
এর আগে তিন দাবিতে ২৬ মে থেকে ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদের’ ব্যানারে কর্মবিরতি শুরু করেছিলেন শিক্ষকেরা। দাবি আদায়ে তাঁরা ৫ থেকে ১৫ মে পর্যন্ত দিনে ১ ঘণ্টা, ১৬ থেকে ২০ মে পর্যন্ত ২ ঘণ্টা, ২১ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেন।
পরে গত ২৯ মে সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলে কর্মবিরতির কর্মসূচি ২৫ জুন পর্যন্ত স্থগিত করা হয়।
গত ৩০ আগস্ট শহীদ মিনারে মহাসমাবেশের মাধ্যমে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ‘আমরণ অনশন’ কর্মসূচির ঘোষণা দেন শিক্ষকেরা। পরে দুর্গাপূজার কারণে অনশন কর্মসূচি ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়।
গত ১৬ অক্টোবর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে আলোচনার পর শিক্ষকেরা অনশন কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করেন।
এরইমধ্যে কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করা সহকারী শিক্ষকদের মূল দাবি একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণের উদ্যোগ নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
ত্রয়োদশ গ্রেডে বেতন পাওয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতন একাদশ গ্রেডে উন্নীত করার প্রক্রিয়া চলছে জানিয়ে গত ১৮ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, ‘যেসব সহকারী শিক্ষক ১৩ তম গ্রেডে বেতন পাচ্ছেন, তাঁরা যেন ১১ তম গ্রেডে বেতন পান সেজন্য আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ে লিখেছি। উনারা রেফার করেছেন বেতন কমিশনে। আমরা কেবিনেট ডিভিশনে তদবির করেছি, যেন উনারা আমাদের ফেভারে বলেন, উপদেষ্টাদের তদবির করছি যেন ফেভারে বলেন। আমি নিজে বেতন কমিশনে গিয়েছি, আমি গিয়ে উনাদের কনভিন্স করার চেষ্টা করছি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জ্ঞান, গবেষণা, টেকসই ব্যবসা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিতে ‘ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (আইটিডি) ২০২৫’ শীর্ষক চতুর্থ আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (জিইউবি)। যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭ ও ২৮ নভেম্বর।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ও আইন অনুষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দু’দিনব্যাপী এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে পূর্বাচলের আমেরিকান সিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে। এই আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার আজকের পত্রিকা ও ঢাকা পোস্ট।
আজ মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) শফিকুল কবির মিলনায়তনে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে আসন্ন কনফারেন্স সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন আয়োজকেরা।
তারা জানান, এবারের কনফারেন্সের প্রতিপাদ্য হচ্ছে— ‘টেকসই ব্যবসা ও আইনের অগ্রগতি: উদীয়মান অর্থনীতিতে পরিবেশ, সমাজ এবং সুশাসনের সমন্বয়’।
আয়োজকেরা বলছেন, শিক্ষাবিদ, শিল্প উদ্যোক্তা, গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের সহযোগিতা ও জ্ঞান-বিনিময়ের লক্ষ্যেই ধারাবাহিকভাবে চতুর্থবারের মতো আইটিডি কনফারেন্সের আয়োজন করছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি। গবেষণানির্ভর শিক্ষা, উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি আরও শক্তিশালী করতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ পুরো আয়োজনকে সমৃদ্ধ করবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষক, গবেষক, পেশাজীবী ও ব্যবসায়িক বিশেষজ্ঞরা এতে অংশ নেবেন এবং টেকসই উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও সমসাময়িক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে মতবিনিময় করবেন।
আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, দেশ-বিদেশ থেকে জমা পড়েছে প্রায় ১৯২টি গবেষণাপত্র। এর মধ্যে ১১৩টি পত্র উপস্থাপনার জন্য বাছাই করা হয়েছে। শুধু আইন বিভাগ থেকেই জমা পড়েছে ৫৮টি গবেষণাপত্র।
সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রিন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরিফ উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘শিক্ষাবিদ, শিল্প উদ্যোক্তা এবং নীতিনির্ধারকদের সম্পৃক্ত করে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক গবেষণা, উদ্ভাবন ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করাতে চাই। কিন্তু বিশ্ব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবই নয়, বাস্তব জগতের সমন্বিত অভিজ্ঞতা অর্জন অত্যন্ত জরুরি। আইটিডি কনফারেন্স সেই সুযোগ তৈরি করে দেয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চাই শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে এগিয়ে যাক। গবেষণায় দক্ষতা অর্জন করুক এবং উদ্ভাবনী সমাধান তৈরিতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠুক। শিক্ষা, শিল্প ও নীতিনির্ধারণের এই ত্রিপক্ষীয় সমন্বয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নে আরও শক্তিশালী ও অর্থবহ ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত করবে।’
কনফারেন্সের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তারেক আজিজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষক ও গবেষকদের উপস্থিতিতে এবারের আয়োজন একটি আন্তর্জাতিক মানের জ্ঞানমঞ্চ হয়ে উঠবে। নতুন প্রজন্মের গবেষক-শিক্ষার্থীদের জন্য এটি বৈশ্বিক ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের দুর্লভ সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
আরও জানা গেছে, দু’দিনের আইটিডি ২০২৫ কনফারেন্সে টেকসই অর্থায়ন, ইএসজি রিপোর্টিং, ডিজিটাল রূপান্তর, পরিবেশ আইন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিকতা, মানবাধিকার, করপোরেট গভর্ন্যান্সসহ সমসাময়িক নানা বিষয়ের ওপর মূল বক্তৃতা, গবেষণা উপস্থাপনা ও প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। আর নির্বাচিত সেরা গবেষণাপত্রগুলোকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হবে, যা আইটিডি সিরিজের গবেষণা উৎকর্ষ স্বীকৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।
আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কনফারেন্সে সরাসরি উপস্থিতির পাশাপাশি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মেও যোগ দেওয়ার সুযোগ থাকবে।
উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (জিইউবি) বর্তমানে দেশের অন্যতম শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গবেষণা, উদ্ভাবন ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রায় ২০০ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং সাড়ে ৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়নেও গুরুত্ব দিচ্ছে।
শিক্ষা ডেস্ক
গান–আড্ডায় সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের নবীনবরণ শিক্ষার্থীদের মাতিয়ে তুলেছে ব্যান্ড অমূলোক। সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকালে কলেজ ক্যাম্পাসে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
এতে সংগীত পরিবেশন করেন ব্যান্ডের দলনেতা, লিড ভোকাল ও গিটারিস্ট রাইসুল। এ ছাড়া শাখাওয়াত, মাসুম ও পলিনও সংগীত পরিবেশন করেন। ব্যান্ডের অন্যান্য সদস্যদের পরিবেশনাও ছিল মনোমুগ্ধকর।
নবীন শিক্ষার্থীরা বলেন, জনপ্রিয় বিভিন্ন গান পরিবেশন করে অমূলোক ব্যান্ড পুরো অনুষ্ঠান মাতিয়ে রাখে।
অমূলোক তেজগাঁও কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের একটি ব্যান্ড। তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করে থাকে।
