তিন দাবিতে কর্মবিরতিতে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গ্রেড ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনসহ তিন দাবিতে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি শুরু করেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা। ১২টি শিক্ষক সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদের’ ব্যানারে আজ মঙ্গলবার থেকে তিন দিনের এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে।
একাদশ গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেড নিয়ে জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতি এই তিন দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষকেরা।
মোর্চাভুক্ত সংগঠন বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজের সভাপতি শাহীনুর আল আমিন বলেন, ‘পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী কর্মবিরতি শুরু হয়েছে। সহকারী শিক্ষক এন্ট্রি পদে বেতনে ১১তম গ্রেড নির্ধারণ, ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড জটিলতা নিরসন এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা চেয়ে আমরা সরকারকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিলাম। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ায় গত রোববার ও সোমবার অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেছি।’
এদিকে কিছুদিন আগে দশম গ্রেডে বেতনসহ তিন দাবিতে আন্দোলন করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের চার সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ অনুসারী শিক্ষকেরা কর্মবিরতি পালন করছেন না।
দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের আহ্বায়ক নোয়াখালী সদর উপজেলার ত্রিপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ শামসুদ্দিন মাসুদ জানান, তাঁর বিদ্যালয়ে ক্লাস চলছে। তিনি বলেন, ‘আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকার একাদশ গ্রেডে বেতন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল, তা বাস্তবায়নে আমরা ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছি। দাবি মেনে নেওয়া না হলে আমরা ৩০ নভেম্বর থেকে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন শুরু করব।’
গত ৮ নভেম্বর শহীদ মিনারে দশম গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতির দাবিতে ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ ব্যানারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষকেরা। সেদিন বিকেলে তাঁরা ‘কলমবিরতি কর্মসূচি’ পালনে মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে শাহবাগ থানার সামনে তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান, লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে শহীদ মিনারে ফেরত পাঠায়। এ সময় বেশ কয়েকজন আহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা পরদিন থেকেই কর্মবিরতি শুরু করেন।
পরে গত ১০ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করেন আন্দোলনরত শিক্ষকেরা। সভায় একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ এবং উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনে সরকার আশ্বাস দিলে ওইদিন রাতে তাঁরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন ৷
এর আগে তিন দাবিতে ২৬ মে থেকে ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদের’ ব্যানারে কর্মবিরতি শুরু করেছিলেন শিক্ষকেরা। দাবি আদায়ে তাঁরা ৫ থেকে ১৫ মে পর্যন্ত দিনে ১ ঘণ্টা, ১৬ থেকে ২০ মে পর্যন্ত ২ ঘণ্টা, ২১ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেন।
পরে গত ২৯ মে সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলে কর্মবিরতির কর্মসূচি ২৫ জুন পর্যন্ত স্থগিত করা হয়।
গত ৩০ আগস্ট শহীদ মিনারে মহাসমাবেশের মাধ্যমে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ‘আমরণ অনশন’ কর্মসূচির ঘোষণা দেন শিক্ষকেরা। পরে দুর্গাপূজার কারণে অনশন কর্মসূচি ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়।
গত ১৬ অক্টোবর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে আলোচনার পর শিক্ষকেরা অনশন কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করেন।
এরইমধ্যে কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করা সহকারী শিক্ষকদের মূল দাবি একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণের উদ্যোগ নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
ত্রয়োদশ গ্রেডে বেতন পাওয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতন একাদশ গ্রেডে উন্নীত করার প্রক্রিয়া চলছে জানিয়ে গত ১৮ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, ‘যেসব সহকারী শিক্ষক ১৩ তম গ্রেডে বেতন পাচ্ছেন, তাঁরা যেন ১১ তম গ্রেডে বেতন পান সেজন্য আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ে লিখেছি। উনারা রেফার করেছেন বেতন কমিশনে। আমরা কেবিনেট ডিভিশনে তদবির করেছি, যেন উনারা আমাদের ফেভারে বলেন, উপদেষ্টাদের তদবির করছি যেন ফেভারে বলেন। আমি নিজে বেতন কমিশনে গিয়েছি, আমি গিয়ে উনাদের কনভিন্স করার চেষ্টা করছি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জ্ঞান, গবেষণা, টেকসই ব্যবসা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিতে ‘ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (আইটিডি) ২০২৫’ শীর্ষক চতুর্থ আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (জিইউবি)। যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭ ও ২৮ নভেম্বর।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ও আইন অনুষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দু’দিনব্যাপী এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে পূর্বাচলের আমেরিকান সিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে। এই আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার আজকের পত্রিকা ও ঢাকা পোস্ট।
আজ মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) শফিকুল কবির মিলনায়তনে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে আসন্ন কনফারেন্স সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন আয়োজকেরা।
তারা জানান, এবারের কনফারেন্সের প্রতিপাদ্য হচ্ছে— ‘টেকসই ব্যবসা ও আইনের অগ্রগতি: উদীয়মান অর্থনীতিতে পরিবেশ, সমাজ এবং সুশাসনের সমন্বয়’।
আয়োজকেরা বলছেন, শিক্ষাবিদ, শিল্প উদ্যোক্তা, গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের সহযোগিতা ও জ্ঞান-বিনিময়ের লক্ষ্যেই ধারাবাহিকভাবে চতুর্থবারের মতো আইটিডি কনফারেন্সের আয়োজন করছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি। গবেষণানির্ভর শিক্ষা, উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি আরও শক্তিশালী করতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ পুরো আয়োজনকে সমৃদ্ধ করবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষক, গবেষক, পেশাজীবী ও ব্যবসায়িক বিশেষজ্ঞরা এতে অংশ নেবেন এবং টেকসই উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও সমসাময়িক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে মতবিনিময় করবেন।
আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, দেশ-বিদেশ থেকে জমা পড়েছে প্রায় ১৯২টি গবেষণাপত্র। এর মধ্যে ১১৩টি পত্র উপস্থাপনার জন্য বাছাই করা হয়েছে। শুধু আইন বিভাগ থেকেই জমা পড়েছে ৫৮টি গবেষণাপত্র।
সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রিন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরিফ উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘শিক্ষাবিদ, শিল্প উদ্যোক্তা এবং নীতিনির্ধারকদের সম্পৃক্ত করে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক গবেষণা, উদ্ভাবন ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করাতে চাই। কিন্তু বিশ্ব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবই নয়, বাস্তব জগতের সমন্বিত অভিজ্ঞতা অর্জন অত্যন্ত জরুরি। আইটিডি কনফারেন্স সেই সুযোগ তৈরি করে দেয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চাই শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে এগিয়ে যাক। গবেষণায় দক্ষতা অর্জন করুক এবং উদ্ভাবনী সমাধান তৈরিতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠুক। শিক্ষা, শিল্প ও নীতিনির্ধারণের এই ত্রিপক্ষীয় সমন্বয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নে আরও শক্তিশালী ও অর্থবহ ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত করবে।’
কনফারেন্সের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তারেক আজিজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষক ও গবেষকদের উপস্থিতিতে এবারের আয়োজন একটি আন্তর্জাতিক মানের জ্ঞানমঞ্চ হয়ে উঠবে। নতুন প্রজন্মের গবেষক-শিক্ষার্থীদের জন্য এটি বৈশ্বিক ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের দুর্লভ সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
আরও জানা গেছে, দু’দিনের আইটিডি ২০২৫ কনফারেন্সে টেকসই অর্থায়ন, ইএসজি রিপোর্টিং, ডিজিটাল রূপান্তর, পরিবেশ আইন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিকতা, মানবাধিকার, করপোরেট গভর্ন্যান্সসহ সমসাময়িক নানা বিষয়ের ওপর মূল বক্তৃতা, গবেষণা উপস্থাপনা ও প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। আর নির্বাচিত সেরা গবেষণাপত্রগুলোকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হবে, যা আইটিডি সিরিজের গবেষণা উৎকর্ষ স্বীকৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।
আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কনফারেন্সে সরাসরি উপস্থিতির পাশাপাশি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মেও যোগ দেওয়ার সুযোগ থাকবে।
উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (জিইউবি) বর্তমানে দেশের অন্যতম শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গবেষণা, উদ্ভাবন ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রায় ২০০ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং সাড়ে ৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়নেও গুরুত্ব দিচ্ছে।
শিক্ষা ডেস্ক
গান–আড্ডায় সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের নবীনবরণ শিক্ষার্থীদের মাতিয়ে তুলেছে ব্যান্ড অমূলোক। সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকালে কলেজ ক্যাম্পাসে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
এতে সংগীত পরিবেশন করেন ব্যান্ডের দলনেতা, লিড ভোকাল ও গিটারিস্ট রাইসুল। এ ছাড়া শাখাওয়াত, মাসুম ও পলিনও সংগীত পরিবেশন করেন। ব্যান্ডের অন্যান্য সদস্যদের পরিবেশনাও ছিল মনোমুগ্ধকর।
নবীন শিক্ষার্থীরা বলেন, জনপ্রিয় বিভিন্ন গান পরিবেশন করে অমূলোক ব্যান্ড পুরো অনুষ্ঠান মাতিয়ে রাখে।
অমূলোক তেজগাঁও কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের একটি ব্যান্ড। তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করে থাকে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির স্কুলভিত্তিক কাঠামোতে ঢাকা কলেজকে যুক্ত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে কলেজটির উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। পরে তারা মিছিল নিয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অন্তর্বর্তী প্রশাসক ও ঢাকা কলেজের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেয়।
এ সময় শিক্ষার্থীদের ‘স্কুলিংয়ের ঠিকানা, ঢাকা কলেজ হবে না’; ‘ঢাকা কলেজের আঙিনায় স্কুলিংয়ের ঠাঁই নাই’; ‘ইউজিসির কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা গেছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা এই বিক্ষোভে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে, ঢাকা কলেজের নিজস্ব ইতিহাস, পরিচিতি ও শিক্ষার পরিবেশ বহুদিনের। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কার্যক্রম পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট নতুন স্কুলিং কাঠামো যুক্ত করা হলে কলেজের স্বকীয়তা নষ্ট হবে। এমন প্রস্তাব শিক্ষার্থীদের মতামত ছাড়াই দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করে তারা।
এর আগে ২৩ নভেম্বরও একই দাবিতে অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছিল উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীরা।
তবে এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি বাতিলসহ রাজধানীর সাত সরকারি কলেজকে একীভূত করে ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে নতুন একটি স্বতন্ত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ১২ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
যে সাতটি কলেজ নিয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ।
উল্লেখ্য, ইউজিসি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে সংসদ না থাকায় অন্তর্বর্তী সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অধ্যাদেশ আকারে জারির উদ্যোগ নিয়েছে।
ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খানের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি অধ্যাদেশের খসড়ায় প্রস্তাবিত প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাঠামোর বিষয়ে অংশীজনদের মতামত নিতে গত ২৪ সেপ্টেম্বর অধ্যাদেশের খসড়া প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
খসড়ায় সাতটি কলেজকে চারটি স্কুলে বিভক্ত করে ‘ইন্টারডিসিপ্লিনারি’ কাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী কলেজগুলো উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠদানও চালু থাকবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের ৯টি কৃষি ও কৃষিপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের গুচ্ছ পদ্ধতির এমসিকিউ ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত চলবে ভর্তি পরীক্ষা। এবার কৃষি গুচ্ছের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসনসংখ্যা ৩ হাজার ৭০১টি।
আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) প্রকাশিত কৃষি গুচ্ছের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা যায়।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হবে ২৫ নভেম্বর ২০২৫ থেকে। আবেদনের কার্যক্রম চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদন ফি ১ হাজার ২০০ টাকা। এ বছর ভর্তি পরীক্ষার দায়িত্বে রয়েছে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (গাকৃবি)।
বিজ্ঞপ্তির তথ্য বলছে, ভর্তি পরীক্ষায় ২০২৫ সালের এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী (ইংরেজি ১০, প্রাণিবিজ্ঞান ১৫, উদ্ভিদবিজ্ঞান ১৫, পদার্থবিজ্ঞান ২০, রসায়ন ২০ এবং গণিত ২০ নম্বর) প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর প্রদান করা হবে এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। মোট ১৫০ নম্বরের ভিত্তিতে ফল প্রস্তুত করা হবে।
ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের সঙ্গে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ এবং এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ নম্বর যোগ করে ফল প্রস্তুত করে মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করা হবে।
এবারের কৃষিগুচ্ছে থাকা ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো—গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
