মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাবি, রানার্সআপ কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি

স্টেটসন ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ল মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা ২০২৫–২৬-এর বাংলাদেশ কোয়ালিফাইং রাউন্ডের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শিরোপা অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। আর কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ হিসেবে সম্মান অর্জন করেছে।
শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের ক্যাম্পাসে দ্বিতীয় বাংলাদেশ কোয়ালিফাইং রাউন্ডের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে হোস্ট হিসেবে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়টির স্কুল অব ল’-এর অ্যাডভাইজার প্রফেসর বোরহান উদ্দীন খান।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের (অবসরপ্রাপ্ত) বিচারপতি মির্জা হুসেন হায়দার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিচারপতি জাফর আহমেদ। এ ছাড়া ‘গেস্ট অব অনার’ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার ফিদা এম. কামাল। উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন হারথ বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক পরব নাসের সিদ্দিক।
প্রধান অতিথি বিচারপতি মির্জা হুসেন হায়দার তাঁর বক্তব্যে আইন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন আইনজীবীর জন্য শৃঙ্খলাবোধ ও পেশাদার আচরণ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানের ফাইনাল পর্বে অংশগ্রহণকারী সব দলের উপস্থাপিত যুক্তিতর্কের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধান অতিথি বিচারপতি মির্জা হুসেন হায়দার। পাশাপাশি এমন আয়োজনকে সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় উল্লেখ করে এর পরিসর দেশব্যাপী বিস্তৃত করতে আয়োজকদের আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সাবজেক্ট চয়েস বা বিষয় পছন্দক্রম প্রক্রিয়া ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। চলবে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে
ইউরোপে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নটা অনেক বড়। কিন্তু খরচের অঙ্ক দেখলেই অনেক শিক্ষার্থীর স্বপ্নটা থমকে যায়। ঠিক এই জায়গায় আশার আলো হয়ে এসেছে রোমানিয়া সরকারের পূর্ণাঙ্গ স্কলারশিপ প্রোগ্রাম। রোমানিয়া সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিবছর ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশগুলোর মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এই...১১ ঘণ্টা আগে
কিউএস ইন্ডিয়া সামিট ২০২৬-এ অংশগ্রহণ করেছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি)। ভারতের গোয়ায় ১ থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি সামিট অনুষ্ঠিত হয়।১ দিন আগে
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রথম পর্যায়ে বিবেচনাযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য সংখ্যা নিরূপণ করা হলেও সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিস্তারিত যাচাই কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আবেদনের সঙ্গে দাখিলকৃত প্রমাণকসমূহ ভূমি মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক...১ দিন আগে