মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাবি, রানার্সআপ কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি

শিক্ষা ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত

স্টেটসন ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ল মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা ২০২৫–২৬-এর বাংলাদেশ কোয়ালিফাইং রাউন্ডের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শিরোপা অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। আর কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ হিসেবে সম্মান অর্জন করেছে।

শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের ক্যাম্পাসে দ্বিতীয় বাংলাদেশ কোয়ালিফাইং রাউন্ডের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে হোস্ট হিসেবে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়টির স্কুল অব ল’-এর অ্যাডভাইজার প্রফেসর বোরহান উদ্দীন খান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের (অবসরপ্রাপ্ত) বিচারপতি মির্জা হুসেন হায়দার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিচারপতি জাফর আহমেদ। এ ছাড়া ‘গেস্ট অব অনার’ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার ফিদা এম. কামাল। উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন হারথ বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক পরব নাসের সিদ্দিক।

প্রধান অতিথি বিচারপতি মির্জা হুসেন হায়দার তাঁর বক্তব্যে আইন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন আইনজীবীর জন্য শৃঙ্খলাবোধ ও পেশাদার আচরণ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের ফাইনাল পর্বে অংশগ্রহণকারী সব দলের উপস্থাপিত যুক্তিতর্কের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধান অতিথি বিচারপতি মির্জা হুসেন হায়দার। পাশাপাশি এমন আয়োজনকে সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় উল্লেখ করে এর পরিসর দেশব্যাপী বিস্তৃত করতে আয়োজকদের আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকাআইনজীবীশিক্ষা
