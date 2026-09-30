মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষা: ইউনিভার্সিটি অব মালয়ার ব্রাইট বৃত্তির সুযোগ

মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারেন ইউনিভার্সিটি অব মালয়ার ব্রাইট স্কলারশিপ ২০২৭-এ। পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণার জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হবে। মালয়েশিয়ার নাগরিকদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরাও এতে আবেদন করতে পারবেন।
ইউনিভার্সিটি অব মালয়া মালয়েশিয়ার শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মেধাবী শিক্ষার্থী ও গবেষকদের আকৃষ্ট করতে এই বৃত্তি চালু করা হয়েছে।
বৃত্তির সুযোগ-সুবিধা
ইউএম ব্রাইট স্কলারশিপে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে ৩ হাজার ৫০০ মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত বৃত্তি পাবেন। এই ভাতা সর্বোচ্চ ৪২ মাস দেওয়া হবে। এ ছাড়া সাত সেমিস্টারের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। তবে বৃত্তির আওতায় বিমা, ভিসা, বিমানভাড়া, মেডিকেল পরীক্ষা ও আবাসন খরচ দেওয়া হবে না।
বৃত্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে। প্রথমে অনলাইন আবেদনের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে ইউনিভার্সিটি অব মালয়ার আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। এরপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে আবেদন জমা দিতে হবে।
ইউএম ব্রাইট স্কলারশিপ ২০২৭-এর আবেদনের শেষ তারিখ গবেষণার ক্ষেত্র অনুযায়ী ভিন্ন। আবেদনকারীদের নিজ নিজ গবেষণার ক্ষেত্রের নির্ধারিত সময়সীমা দেখে আবেদন করতে হবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য মালয়েশিয়ায় পিএইচডি করার এটি একটি সম্ভাবনাময় সুযোগ।
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