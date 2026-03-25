২০২৭ সাল থেকে এসএসসির বিষয় কমানোর চিন্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ মার্চ ২০২৬, ১৯: ০২
শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। ছবি: সংগৃহীত

২০২৭ সাল অর্থাৎ আগামী বছর থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় বিষয় সংখ্যা কমানোর চিন্তাভাবনা করছে সরকার। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গতকাল বুধবার এক বৈঠকে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠক শেষে জানতে চাইলে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক খন্দোকার এহসানুল কবির বলেন, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সিদ্ধান্ত হলে তা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হবে।

এদিকে বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী জানান, এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং সেই কমিটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে। তবে বিষয় সংখ্যা কমানোর পেছনের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে কোনো শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মন্তব্য করতে অপারগতা জানান।

সূত্র জানায়, একই বৈঠকে দেশের সব শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা একই প্রশ্নপত্রে নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রেও এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক খন্দোকার এহসানুল কবির।

