যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে মাদ্রাসাছাত্র খুন, কিশোর হেফাজতে

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে মাহিন ইসলাম (১৫) নামের এক মাদ্রাসাছাত্র খুন হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক কিশোরকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
পুলিশ জানায়, যাত্রাবাড়ীর কাজলার স্কুল গলিতে গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মাহিনকে ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। রাত ১১টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের ভগ্নিপতি মো. রাফি জানান, মাহিমের বাড়ি কিশোরগঞ্জের সদর উপজেলায়। তার বাবার নাম দীন ইসলাম। তার পরিবার যাত্রাবাড়ীর কাজলায় থাকে। মাহিন স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় হেফজ বিভাগে পড়ত।
ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) আজ সোমবার বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, মাহিন রোববার সন্ধ্যার পর বন্ধুদের সঙ্গে কাজলার স্কুল গলিতে একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে কথা বলে ফেরার পথে তিন কিশোরসহ অজ্ঞাতনামা কয়েকজন পথ রোধ করে। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তারা মাহিনকে মারধর করে এবং একজন সুইচ গিয়ার (চাকু) দিয়ে তার দুই পায়ে উপর্যুপরি আঘাত করে। বন্ধুদের সহায়তায় মাহিনকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নিহতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় জড়িত এক কিশোরকে শনাক্ত করে গতকাল ভোর সাড়ে ৪টার দিকে কাজলায় তার খালার বাসা থেকে হেফাজতে নেওয়া হয়। তার দেখানোমতে, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি সুইচ গিয়ার উদ্ধার করা হয়েছে।
নিহত মাহিনের ভগ্নিপতি জানান, হত্যার কারণ সম্পর্কে তাঁরা কিছু জানেন না।
গাজীপুরে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২-এ ‘আয়নাবাজি’ সিনেমার মতো একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। টাকার বিনিময়ে অন্য আসামির হয়ে জেল খাটতে গিয়ে ধরা পড়েছেন মো. আজিজুল হক নামের এক ব্যক্তি। ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে তাঁর প্রকৃত পরিচয় শনাক্ত করেছে কারা কর্তৃপক্ষ।১৪ দিন আগে
পৃথক তিনটি ঘটনাস্থল। তিনটি খুন। দুই ঘটনায় প্রাণ গেছে দুই নারীর। আরেক স্থানে খুন হয়েছেন এক পুরুষ। তিনটি হত্যাকাণ্ডই ঘটিয়েছেন তাঁদের ছেলেরা। পুলিশ, এলাকাবাসী ও স্বজনদের বরাত দিয়ে জানা যাচ্ছে, খুনের ঘটনায় জড়িত তিনজনই মাদকাসক্ত।১৫ দিন আগে
বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ‘গানবাংলা’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক কৌশিক হোসেন তাপসের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারির নির্দেশ দেন।১৮ দিন আগে
আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডি জানিয়েছে, সালাউদ্দিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটি ম্যারেজ মিডিয়া পেজ ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ওই নারীর সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি ভুয়া নাম ‘নাদিম আহমেদ সুমন’ ব্যবহার করে নিজেকে কানাডাপ্রবাসী ও বিপত্নীক দাবি করেন। ভুক্তভোগী নারীর আস্থা অর্জনের জন্য ভিডিও কলে তাঁর মা ও বোন..২১ জানুয়ারি ২০২৬