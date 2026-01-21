Ajker Patrika
অপরাধ

যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী নারীকে বিয়ের ফাঁদে ফেলে কোটি টাকা আত্মসাৎ, ‘স্বামী’ গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মো. সালাউদ্দিন। ছবি: সিআইডি

যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী এক বাংলাদেশি নারীকে বিয়ের ফাঁদে ফেলে ব্ল্যাকমেল করে কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোবাইল ফোন ও সিম কার্ড জব্দ করা হয়।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া এলাকা থেকে গতকাল মঙ্গলবার তাঁকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. সালাউদ্দিন (২৯)। তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার ছমদরপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডি জানিয়েছে, সালাউদ্দিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটি ম্যারেজ মিডিয়া পেজ ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ওই নারীর সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি ভুয়া নাম ‘নাদিম আহমেদ সুমন’ ব্যবহার করে নিজেকে কানাডাপ্রবাসী ও বিপত্নীক দাবি করেন। ভুক্তভোগী নারীর আস্থা অর্জনের জন্য ভিডিও কলে তাঁর মা ও বোন পরিচয়ে আরও দুজনকে যুক্ত করেন। একপর্যায়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাঁদের বিয়ে হয়। পরে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা বলে ধারাবাহিকভাবে ভুক্তভোগীর কাছ থেকে অর্থ নিতে থাকেন।

সিআইডির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একপর্যায়ে কৌশলে ভিডিও কলে ভুক্তভোগীর আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করে তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ব্ল্যাকমেল শুরু করেন সালাউদ্দিন। ভয়ভীতি ও ব্ল্যাকমেলিংয়ের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব ও বিকাশের মাধ্যমে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ৫৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা) আত্মসাৎ করেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর ভাই বাদী হয়ে ঢাকার মিরপুর মডেল থানায় মামলা করেন।

এই মামলায় গতকাল সালাউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, সালাউদ্দিনের বিরুদ্ধে এর আগেও একই ধরনের প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তিনি ৮০ থেকে ৮৫ জন নারীর সঙ্গে একই কৌশলে প্রতারণার কথা স্বীকার করেছেন। মোহাম্মদপুর থানার একটি পর্নোগ্রাফি আইনের মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। জামিনে মুক্ত হয়ে তিনি ফের একই অপরাধে জড়িয়ে পড়েন।

